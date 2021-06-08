Центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ

Банги, 8 июня. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада возглавил делегацию страны на завершившемся недавно Петербургском международном экономическом форуме. Центральноафриканское издание Le Potentiel Centrafricain оценило выступление главы правительства в России.

Нгребада заявил, что под руководством президента Фостен-Арканжа Туадера и при поддержке России в ЦАР появилась боеспособная, подготовленная армия нового типа. Это позволило ликвидировать действовавшие в стране вооруженные группировки и восстановить контроль над территорией республики.

Теперь на смену военно-техническому сотрудничеству приходит экономическое партнерство. После восстановления мира население ЦАР ожидает от правительства решения накопившихся проблем в социальной сфере, особенно в области ликвидации безработицы и повышения доходов граждан. Именно эту мысль премьер-министр африканской страны донес до участников ПМЭФ-2021.

«Мы должны продвигать экономику, предоставляя возможность инвесторам свободно работать в ЦАР на наших условиях. Мы должны добиваться роста благосостояния и создавать рабочие места для молодежи. Мы должны бороться с нищетой», — подчеркнул Нгребада.

Глава правительства ЦАР заявил о значительном экономическом потенциале страны, для развития которого необходима помощь иностранных партнеров. И в первую очередь Банги рассматривает возможность сотрудничества с Москвой.

Издание Le Potentiel Centrafricain отмечает, что Россия показала пример настоящей дружбы, протянув руку помощи, когда ЦАР находилась в сложнейшем положении. Поэтому визит Фирмена Нгребады в Петербург был безусловно правильным и закономерным решением.