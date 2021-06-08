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08 июня 21:26
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новостей
21:24
Общество
От сверхдоходов — 15%: эксперт объяснил, как платить повышенный налог для богатых в России в 2021 году
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
21:19
Политика
«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
21:16
Латинская Америка
Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
21:13
ЦАР
Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
21:12
Шоу-бизнес
Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
21:10
Общество
Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
21:05
ЦАР
Центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ
21:03
Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше
21:02
Происшествия
Петербурженка погибла при попытке спуститься с девятого этажа по простыням
21:00
Общество
Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»
20:58
Особое мнение
Вампиры нашей полосы: Роман Носиков о крови и деньгах в Новосибирске
20:57
Политика
Премьер Франции увидел удар по демократии в пощечине Макрону
20:57
Политика
Экс-канцлер Австрии призвал к пересмотру взаимоотношений с Россией
20:54
Политика
Володин осудил власти Украины за исключение русских из числа коренных народов
20:51
Политика
Глава Венецианской комиссии раскритиковал ряд принятых Украиной законов
20:51
Экономика
Модельная линейка Ford пополнилась гибридным пикапом Maverick
20:49
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
20:48
Происшествия
Петербургский таксист вытолкал пассажирку из-за замечаний
20:48
Экономика
Депутаты ГД приняли закон о конвертируемом займе для стартапов
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Свыше половины жителей России могут вскоре выйти на фондовый рынок

Экономика
Свыше половины жителей России могут вскоре выйти на фондовый рынок
pixabay.com/PD

Москва, 8 июня. Больше 50% экономически активного населения Европы являются игроками фондового рынка. Российский рынок также будет двигаться к этому показателю, заявил глава Росбанка Илья Поляков.

Число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам апреля 2021 года достигло 11,7 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

«Выход россиян на фондовый рынок будет продолжаться, потому что до недавнего времени население очень мало потребляло эти услуги, и, конечно, сейчас россияне, так скажем, наверстывают», — отметил Поляков в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

При этом скорость выхода жителей России на фондовый рынок спрогнозировать трудно. По словам главы Росбанка, это будет зависеть от того, с какими шоками столкнутся неопытные инвесторы при выходе на биржу и окажутся ли они разочарованы в своем результате.

Начинающие частные инвесторы зачастую приходят на фондовый рынок за игрой. На это обратил внимание директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка РФ Валерий Лях.

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Все новости / Экономика / Свыше половины жителей России могут вскоре выйти на фондовый рынок
фондовый рынок росбанк частные инвесторы
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