Свыше половины жителей России могут вскоре выйти на фондовый рынок

Москва, 8 июня. Больше 50% экономически активного населения Европы являются игроками фондового рынка. Российский рынок также будет двигаться к этому показателю, заявил глава Росбанка Илья Поляков.

Число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам апреля 2021 года достигло 11,7 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

«Выход россиян на фондовый рынок будет продолжаться, потому что до недавнего времени население очень мало потребляло эти услуги, и, конечно, сейчас россияне, так скажем, наверстывают», — отметил Поляков в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

При этом скорость выхода жителей России на фондовый рынок спрогнозировать трудно. По словам главы Росбанка, это будет зависеть от того, с какими шоками столкнутся неопытные инвесторы при выходе на биржу и окажутся ли они разочарованы в своем результате.

Начинающие частные инвесторы зачастую приходят на фондовый рынок за игрой. На это обратил внимание директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка РФ Валерий Лях.