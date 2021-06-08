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08 июня 21:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:24
Общество
От сверхдоходов — 15%: эксперт объяснил, как платить повышенный налог для богатых в России в 2021 году
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
21:19
Политика
«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
21:16
Латинская Америка
Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
21:13
ЦАР
Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
21:12
Шоу-бизнес
Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
21:10
Общество
Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
21:05
ЦАР
Центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ
21:03
Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше
21:02
Происшествия
Петербурженка погибла при попытке спуститься с девятого этажа по простыням
21:00
Общество
Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»
20:58
Особое мнение
Вампиры нашей полосы: Роман Носиков о крови и деньгах в Новосибирске
20:57
Политика
Премьер Франции увидел удар по демократии в пощечине Макрону
20:57
Политика
Экс-канцлер Австрии призвал к пересмотру взаимоотношений с Россией
20:54
Политика
Володин осудил власти Украины за исключение русских из числа коренных народов
20:51
Политика
Глава Венецианской комиссии раскритиковал ряд принятых Украиной законов
20:51
Экономика
Модельная линейка Ford пополнилась гибридным пикапом Maverick
20:49
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
20:48
Происшествия
Петербургский таксист вытолкал пассажирку из-за замечаний
20:48
Экономика
Депутаты ГД приняли закон о конвертируемом займе для стартапов
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Чурикова надеется на повышение зарплат артистов после выступления Бузовой во МХАТе

Шоу-бизнес
Чурикова надеется на повышение зарплат артистов после выступления Бузовой во МХАТе
Global Look Press  /  Natalia Shakhanova/Global Look Press

Москва, 8 июня. Народная артистка СССР Инна Чурикова прокомментировала участие поющей ведущей Ольги Бузовой в новой постановке МХАТ имени Горького о молодости Иосифа Сталина.

Звезду скандального шоу «Дом-2» утвердили на роль в спектакле «Чудесный грузин». Известно, что за появление на сцене артистка получит почти 450 тысяч рублей. Звезда советского фильма «Начало» надеется, что после яркого выступления Бузовой всем звездам академического театра поднимут гонорары до ее уровня.

«Когда популярного человека берут на роль — это решение режиссера. Они подумали, они решили, они заплатят. Хорошо бы, если бы они так же платили и другим актерам своего театра», — заявила артистка в интервью Общественной службе новостей.

Чурикова напомнила, что актерская профессия — тяжелейший труд, которому стоит учиться всю жизнь. Она подчеркнула, что настоящий артист отдает любимой работе все, что есть: сердце, чувства и любовь. И именно благодаря этому ему удается продвигаться дальше.

Многие великие артисты были возмущены поступком МХАТа. Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что решение об участии Бузовой в постановке является хорошим пиар-ходом. С ее помощью театр подогревает к себе интерес публики, что позволит привлечь новую аудиторию.

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Все новости / Шоу-бизнес / Чурикова надеется на повышение зарплат артистов после выступления Бузовой во МХАТе
сталин бузова чурикова мхат
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