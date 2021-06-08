Чурикова надеется на повышение зарплат артистов после выступления Бузовой во МХАТе

Москва, 8 июня. Народная артистка СССР Инна Чурикова прокомментировала участие поющей ведущей Ольги Бузовой в новой постановке МХАТ имени Горького о молодости Иосифа Сталина.

Звезду скандального шоу «Дом-2» утвердили на роль в спектакле «Чудесный грузин». Известно, что за появление на сцене артистка получит почти 450 тысяч рублей. Звезда советского фильма «Начало» надеется, что после яркого выступления Бузовой всем звездам академического театра поднимут гонорары до ее уровня.

«Когда популярного человека берут на роль — это решение режиссера. Они подумали, они решили, они заплатят. Хорошо бы, если бы они так же платили и другим актерам своего театра», — заявила артистка в интервью Общественной службе новостей.

Чурикова напомнила, что актерская профессия — тяжелейший труд, которому стоит учиться всю жизнь. Она подчеркнула, что настоящий артист отдает любимой работе все, что есть: сердце, чувства и любовь. И именно благодаря этому ему удается продвигаться дальше.

Многие великие артисты были возмущены поступком МХАТа. Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что решение об участии Бузовой в постановке является хорошим пиар-ходом. С ее помощью театр подогревает к себе интерес публики, что позволит привлечь новую аудиторию.