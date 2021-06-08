Новая подлодка Северного флота вызвала переполох среди американцев

Вашингтон, 8 июня. Поступившие на вооружение Северного флота атомные подводные лодки типа «Ясень-М» всерьез напугали американских военных экспертов, пишет Business Insider.

В конце весны в расположение Северного флота РФ поступила первая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами (ПЛАРК) класса «Ясень-М» под названием «Казань». «Казань» — логическая кульминация ПЛАРК класса «Ясень», первая из которых, «Северодвинск», уже вызывала у специалистов США и НАТО серьезные беспокойства. И если «Северодвинск» западных специалистов просто волновал, то «Ясень» вызвал у американцев и европейцев настоящий переполох. Корреспонденты Business Insider побеседовали с западными военными специалистами и выяснили, чем их пугают новейшие российские подлодки. Эксклюзивный пересказ статьи подготовило Федеральное агентство новостей (ФАН).

Подлодки «Ясень-М» интересны и как вершина российской оружейной мысли, и как историческое явление. Проект «Ясень» был заложен еще в СССР, однако из-за распада Советского Союза и сокращений бюджета заложить строительство «Северодвинска» удалось только в 1993 году, а спущена на воду подлодка была в 2013. История «Казани» вышла более гладкой — от начала разработки до спуска на воду прошло не 20, а 12 лет.

Длина «Северодвинска» составляет почти 140 метров. Подлодка оснащена десятью торпедными аппаратами и восемью пусковыми установками крылатых ракет. Может комплектоваться 32 ракетами П-800 «Оникс» или 40 ракетами ЗК-14 «Калибр». Оба типа ракет могут поражать как вражеские корабли, так и цели, находящиеся на суше. Ракеты «Калибр» поступили на вооружение в 2015 году и способны поражать цель на расстоянии до 2500 километров — беспрецедентный результат для обычных вооружений.

В 2018 году «Северодвинск» впервые серьезно всполошил американских военных. Как впоследствии признавались представители Пентагона, они на протяжении нескольких недель гонялись за вышедшей в Атлантику российской подлодкой — безуспешно.

В разработку «Казани» было вложено намного больше усилий и ресурсов. Научный сотрудник Центра военно-морского анализа Джеффри Эдмондс поделился гипотезами, как усовершенствовалась российская подлодка.

«Россия заполучила принципиально новую подлодку во всех отношениях. Она немного меньше, чем «Северодвинск», но намного лучше защищена. У нее новые системы управления и сенсорные комплексы, принципиально новая технология бесшумности. Разработчикам удалось даже заглушить атомный реактор, что делает подлодку практически невидимой для всех существующих систем локации», — признается Эдмондс.

Также, продолжил эксперт, согласно некоторым источникам, подлодки класса «Ясень-М» смогут запускать сверхзвуковые ракеты «Циркон», испытания которых назначены на июнь этого года. Ожидается, что ракеты «Циркон» способны развивать скорость от 6 до 8 Махов — до 3 км/с.

Подлодки класса «Ясень» и «Ясень-М» пугают даже больше, чем подлодки с баллистическими ракетами типа «Борей», признается Эдмондс. «Северодвинск» и «Казань» совершенно невидимы, могут уходить в любой океан мира на запредельно дальние дистанции, а обычные вооружения не регламентируются соглашениями типа СНВ. Вдобавок к этому, ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон» способны поражать цели на сверхдальних расстояниях.

«Во время войны мы бы больше всего боялись, что «Казань» и «Северодвинск» рыскают где-то у нашего Восточного или тихоокеанского побережья», — заявил американский аналитик.

ВМС США уже неоднократно били тревогу по поводу растущей военной мощи российского флота. Командующий 2 американским флотом флотом вице-адмирал Эндрю Льюис заявил, что американские матросы не могут чувствовать себя в безопасности ни в одной точке Мирового океана с такими подлодками на вооружении у противника.

«Наши корабли больше не могут рассчитывать на возможность безопасного ведения боевых действий вблизи Восточного побережья или на беспрепятственное пересечение Атлантики», — пожаловался он.

Опасения Льюиса разделил и вице-адмирал Дэрил Л. Кодл, командующий подводными силами ВМФ США. Российские подлодки могут сделать явью главный страх американцев — перенести войну из-за океана на земли Америки.

«Наша родина перестала быть безопасными убежищем. Мы должны быть готовы к ведению боевых действий даже в водах, которые мы раньше считали безопасными», — подчеркнул Кодл в сентябре прошлого года.

Вторая подлодка класса «Ясень-М», «Новосибирск», была спущена на воду в 2019 году. Ожидается, что она поступит на вооружение уже к концу этого года. Третья — «Красноярск» — может быть сдана в эксплуатацию в конце 2022 года. Если Россия будет действовать согласно заранее объявленному плану, к 2030 году на вооружении ВМФ РФ будет не менее 10 подобных ПЛАРК.

Ранее стало известно об экстренном выводе американских подводного флота в Тихий океан. Причиной послужило начало военных учений Agile Dagger 2021.