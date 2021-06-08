Мэр Женевы пожаловалась на проблемы из-за саммита России и США

Женева, 8 июня. Глава Женевы Федерика Перлер рассказала о проблемах, которые возникли в швейцарском городе из-за проведения предстоящего саммита России и США.

Власти намерены сделать все возможное, чтобы гражданам и туристам не помешало временное изменение маршрутов общественного транспорта. Также политик отметила, что уже закрыли воздушное пространство, передает РИА Новости. В Швейцарском федеральном управлении гражданской авиации подтвердили эту информацию. К обеспечению безопасности во время проведения переговоров президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена привлекут ВВС Швейцарии.

Ранее сообщалось, что американский лидер планирует обсудить с российским коллегой возможность сотрудничества в сфере международной безопасности. Также глава Белого дома заявил, что собирается «прямо и откровенно» рассказать Путину, чего можно ожидать от США.