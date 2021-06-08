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08 июня 21:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:24
Общество
От сверхдоходов — 15%: эксперт объяснил, как платить повышенный налог для богатых в России в 2021 году
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
21:19
Политика
«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
21:16
Латинская Америка
Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
21:13
ЦАР
Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
21:12
Шоу-бизнес
Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
21:10
Общество
Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
21:05
ЦАР
Центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ
21:03
Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше
21:02
Происшествия
Петербурженка погибла при попытке спуститься с девятого этажа по простыням
21:00
Общество
Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»
20:58
Особое мнение
Вампиры нашей полосы: Роман Носиков о крови и деньгах в Новосибирске
20:57
Политика
Премьер Франции увидел удар по демократии в пощечине Макрону
20:57
Политика
Экс-канцлер Австрии призвал к пересмотру взаимоотношений с Россией
20:54
Политика
Володин осудил власти Украины за исключение русских из числа коренных народов
20:51
Политика
Глава Венецианской комиссии раскритиковал ряд принятых Украиной законов
20:51
Экономика
Модельная линейка Ford пополнилась гибридным пикапом Maverick
20:49
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
20:48
Происшествия
Петербургский таксист вытолкал пассажирку из-за замечаний
20:48
Экономика
Депутаты ГД приняли закон о конвертируемом займе для стартапов
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Мэр Женевы пожаловалась на проблемы из-за саммита России и США

Политика
Мэр Женевы пожаловалась на проблемы из-за саммита России и США
pixabay.com

Женева, 8 июня. Глава Женевы Федерика Перлер рассказала о проблемах, которые возникли в швейцарском городе из-за проведения предстоящего саммита России и США.

Власти намерены сделать все возможное, чтобы гражданам и туристам не помешало временное изменение маршрутов общественного транспорта. Также политик отметила, что уже закрыли воздушное пространство, передает РИА Новости. В Швейцарском федеральном управлении гражданской авиации подтвердили эту информацию. К обеспечению безопасности во время проведения переговоров президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена привлекут ВВС Швейцарии.

Ранее сообщалось, что американский лидер планирует обсудить с российским коллегой возможность сотрудничества в сфере международной безопасности. Также глава Белого дома заявил, что собирается «прямо и откровенно» рассказать Путину, чего можно ожидать от США.

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Все новости / Политика / Мэр Женевы пожаловалась на проблемы из-за саммита России и США
путин байден женева саммит
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