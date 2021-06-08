Сотрудники МГУ помогли найти новую мать для осиротевшего жеребенка под Ростовом

Ростов, 8 июня. Ученые МГУ обнаружили на острове Водный в Ростовском заповеднике осиротевшего жеребенка. Благодаря их усилиям животное удалось спасти.

Малыша вывезли с острова, а на суше его приютили местные коневладельцы. Жеребенка передали в конюшню «Территория дончаков Гелиос», где о нем позаботились специалисты.

Сначала инспекторы заповедника доставили животное до переправы, после чего ученые добрались до берега на пароме. Затем жеребенка, которого назвали Персефоной, приняла новая мать. Однако это произошло не сразу и коневладельцам пришлось гулять с животными по 15 часов в сутки, чтобы те могли привыкнуть друг к другу.

Умирающих от голода питомцев вызволили из запертой квартиры в Чите. Как сообщалось ранее, участие в спасении животных принимали полицейские и районные власти.