Вампиры нашей полосы: Роман Носиков о крови и деньгах в Новосибирске

Сейчас, когда все культурные люди России встали грудью на защиту МХАТа от вторжения Ольги Бузовой, мне как никогда хочется заняться провинцией. Например, Новосибирском. В этом замечательном городе в последнее время происходит странное.

28 мая на 61-м километре трассы Р-255 «Сибирь» сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль «Тойота», который вместо того, чтобы выполнить требование полиции, устроил гонки. Затем трое пассажиров бросили автомобиль и вздумали скрыться.

Одного из них полиции удалось схватить. Но в этот момент ему на помощь пришли его друзья, которые решили отбить товарища. Полицейский извлек табельное оружие, но предупредительный выстрел не произвел, а вступил с одним из правонарушителей в борьбу. В процессе борьбы произошел непреднамеренный выстрел, и правонарушитель погиб. Им оказался 19-летний гражданин России, уроженец Азербайджана.

Все до момента его гибели выглядит как череда глупостей и несчастных случаев. Однако сразу после этого дело стало принимать еще более ненормальный оборот.

Прежде всего, сотрудник ДПС, который подвергся нападению правонарушителей, был арестован. Ему было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Затем, в Мошково — населенном пункте, куда привезли правонарушителя в тяжелом состоянии и где проживает инспектор ДПС с семьей, — прибыли несколько машин с представителями азербайджанской диаспоры, чтобы выразить невыраженное и излить наболевшее.

Семья сотрудника ДПС сообщила, что получает угрозы расправы, и покинула населенный пункт.

Вмешавшемуся в историю депутату ночами названивал глава землячества и требовал извинений.

Представители диаспоры вышли на марш с портретами погибшего. А после того, как по распоряжению председателя СК РФ Александра Бастрыкина сотруднику ДПС была изменена мера пресечения с ареста на подписку о невыезде и возбуждено новое дело — о применении насилия в отношении представителя власти, — землячество и вовсе повело себя странно.

Оно обратилось к президенту России с просьбой пресечь экстремизм-ксенофобию и «не оставить без внимания бастрыкиных», а также с туманными намеками на русское население Азербайджана — что его-то пока никто не трогает.

Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области /

Давненько у нас такого не было.

Буквально через несколько дней в Новосибирске произошло еще одно ЧП с участием представителя азербайджанской диаспоры. Он насмерть сбил на проезжей части 12-летнего велосипедиста. По сообщению свидетелей, сразу после ДТП водитель попытался снять номера со своего автомобиля.

И — как будто не хватало вишенки на торте — выяснилось, что троица, из-за которой произошло первое несчастье, не в первый уже раз оказывается в поле зрения полиции. В 2020 году те же лица могли быть замешаны в деле об избиении и ограблении жителя Новосибирска, который осмелился сделать им замечание за парковку на тротуаре. Причем дело, возбужденное по факту преступления, до настоящего момента не кончилось ничем.

Настало время для глобальных обобщений.

Обобщать каждый будет в меру своей испорченности. В том смысле, что будет пользоваться теми инструментами для формирования мировоззрения, которыми обладает на настоящий момент. Чем успел обзавестись, тем и будет понимать произошедшее.

Варианты примерно следующие:

1. Все дело в азербайджанцах, в частности, и в кавказцах вообще — у них культура такая.

2. Капитализм убивает. Буржуазия стравливает народы, чтобы наживаться.

3. Во всем виновата власть.

У меня есть предложение другого свойства.

Давайте вспомним, что человеческое поведение — это часть культуры. Поведение — это практический результат наших представлений о взаимоотношениях в обществе, об отношении к праву, о Добре и Зле. А культура — это часть надстройки, которая формируется экономическим базисом или, как сказано у классиков, производственными отношениями.

Проще говоря, чтобы понять аномальное поведение какой-то социальной группы, нужно прежде всего поинтересоваться особенностями, а возможно и аномалиями их экономической жизни.

Так вот, согласно имеющейся информации, особенность экономической жизни азербайджанской диаспоры в Новосибирской области заключается в ее связях с областной администрацией и аппаратом мэрии Новосибирска.

novo-sibirsk.ru /

Цитирую Telegram-канал «Орда»:

«У главы диаспоры Бабаева есть дочь (старшая), зовут ее Инга Султанова. Она заместитель начальника Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства г. Новосибирск».

А далее идет впечатляющий перечень тендеров на ремонт и благоустройство объектов — с соответствующими теме нашей статьи именами и фамилиями, очень интересными суммами и крайне интригующим ходом.

Если эта информация верна, то в основе экономического процветания ядра местной диаспоры лежит беспредел — с подавлением всякого сопротивления ему с помощью «антиэкстремистской» демагогии.

Как там еще было у классиков? Общественное бытие определяет общественное сознание. Часть общества объективно, на своем ежедневном опыте, осознает свою исключительность, незаконность и элитарность. И если наиболее опытным членам этого сообщества достает ума уважать пословицу «Деньги любят тишину», то молодежи деньги нужны именно для привлечения к себе внимания. В этом суть их возраста.

Это как с вампирами. Безопасность и стабильность — результат конспирации, соблюдения правил и постоянного контакта с человеческой администрацией. Посмотрите сериал «Вампиры средней полосы» с Юрием Стояновым, он очень смешной и жизненный. Это история о клане вампиров, помещенная в русский контекст, традиции и менталитет.

Антагонистами такой конформистской позиции выступают более молодые и агрессивные члены того же вида кровососов (в нашем случае — казнососов). Которые стремятся к открытому доминированию и воспринимают окружающих как кормовую базу. Проблема только в том, что вторые (молодые и агрессивные) существуют, потому что существуют первые (тихие и стабильные).

Оба вида хуже, потому что оба — вампиры. Оба сосут из людей: одни — кровь, другие — деньги.

Но деньги — это тоже жизнь. Потому что деньги — это всегда чей-то труд, чьи-то силы и талант. И когда мы позволяем кому-то незаконно присваивать их, дело всегда заканчивается кровью.

Потому что политика, как мы помним из тех же классиков, — это концентрированное выражение экономики. А концентрированное выражение самой политики — это война и кровь.