Волкова рассказала об аморальных требованиях продюсера группы «Тату»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 июня 21:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:24
Общество
От сверхдоходов — 15%: эксперт объяснил, как платить повышенный налог для богатых в России в 2021 году
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
21:19
Политика
«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
21:16
Латинская Америка
Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
21:13
ЦАР
Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
21:12
Шоу-бизнес
Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
21:10
Общество
Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
21:05
ЦАР
Центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ
21:03
Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше
21:02
Происшествия
Петербурженка погибла при попытке спуститься с девятого этажа по простыням
21:00
Общество
Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»
20:58
Особое мнение
Вампиры нашей полосы: Роман Носиков о крови и деньгах в Новосибирске
20:57
Политика
Премьер Франции увидел удар по демократии в пощечине Макрону
20:57
Политика
Экс-канцлер Австрии призвал к пересмотру взаимоотношений с Россией
20:54
Политика
Володин осудил власти Украины за исключение русских из числа коренных народов
20:51
Политика
Глава Венецианской комиссии раскритиковал ряд принятых Украиной законов
20:51
Экономика
Модельная линейка Ford пополнилась гибридным пикапом Maverick
20:49
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
20:48
Происшествия
Петербургский таксист вытолкал пассажирку из-за замечаний
20:48
Экономика
Депутаты ГД приняли закон о конвертируемом займе для стартапов
Все новости
08 июня 21:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:24
Общество
От сверхдоходов — 15%: эксперт объяснил, как платить повышенный налог для богатых в России в 2021 году
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
21:19
Политика
«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
21:16
Латинская Америка
Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
21:13
ЦАР
Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
21:12
Шоу-бизнес
Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
21:10
Общество
Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
21:05
ЦАР
Центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ
21:03
Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше
21:02
Происшествия
Петербурженка погибла при попытке спуститься с девятого этажа по простыням
21:00
Общество
Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»
20:58
Особое мнение
Вампиры нашей полосы: Роман Носиков о крови и деньгах в Новосибирске
20:57
Политика
Премьер Франции увидел удар по демократии в пощечине Макрону
20:57
Политика
Экс-канцлер Австрии призвал к пересмотру взаимоотношений с Россией
20:54
Политика
Володин осудил власти Украины за исключение русских из числа коренных народов
20:51
Политика
Глава Венецианской комиссии раскритиковал ряд принятых Украиной законов
20:51
Экономика
Модельная линейка Ford пополнилась гибридным пикапом Maverick
20:49
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
20:48
Происшествия
Петербургский таксист вытолкал пассажирку из-за замечаний
20:48
Экономика
Депутаты ГД приняли закон о конвертируемом займе для стартапов
Все новости

Волкова рассказала об аморальных требованиях продюсера группы «Тату»

Шоу-бизнес
Волкова рассказала об аморальных требованиях продюсера группы «Тату»
wikipedia.org  /  Aleksandr Plyushchev/CC BY 2.0

Москва, 8 июня. Экс-солистка популярной группы «Тату» Юлия Волкова откровенно рассказала о временах славы. Звезда призналась, что соглашалась на любые требования продюсера Ивана Шаповалова.

Будучи еще юной, артистка снималась по требованию продюсера не только полностью без одежды, но еще и соглашалась на откровенные действия перед огромной аудиторией. Изначально Волкова стеснялась, однако позже сдалась под натиском Шаповалова.

«Когда Шаповалов просил мастурбировать на сцене, я не думала, имеет ли он на это моральное право. Он делал все, чтобы у нас была популярность. Это была провокация. [Лену] Катину об этом он не просил, но знал, что я смогу», — рассказала звезда об аморальных требованиях продюсера в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Певица не стыдится того, что ей приходилось делать ради популярности, однако своему ребенку она бы не позволила соглашаться на подобные эксперименты. Волкова также рассказала, что неоднократно после выступлений перед поклонниками ей и Катиной поступали непристойные предложения, в том числе пройти к обеспеченным мужчинам в номер.

Официально «Тату» распалась в 2011 году. По словам экс-участниц, причиной развала группы стало поведение Шаповалова, которому буквально «снесло крышу». Продюсер регулярно опаздывал на встречи, не соблюдал договоренности и употреблял запрещенные вещества, сообщает «Вечерняя Москва».

До Волковой гостьей YouTube-шоу Собчак была солистка группы Little Big Софья Таюрская. В откровенном интервью она рассказала о романе с Ильей Прусикиным и многолетней борьбе с лишними килограммами.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Волкова рассказала об аморальных требованиях продюсера группы «Тату»
собчак волкова тату
Комментировать
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 134871 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 127968 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 76828 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 57779 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 39908 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru