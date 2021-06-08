Волкова рассказала об аморальных требованиях продюсера группы «Тату»

Москва, 8 июня. Экс-солистка популярной группы «Тату» Юлия Волкова откровенно рассказала о временах славы. Звезда призналась, что соглашалась на любые требования продюсера Ивана Шаповалова.

Будучи еще юной, артистка снималась по требованию продюсера не только полностью без одежды, но еще и соглашалась на откровенные действия перед огромной аудиторией. Изначально Волкова стеснялась, однако позже сдалась под натиском Шаповалова.

«Когда Шаповалов просил мастурбировать на сцене, я не думала, имеет ли он на это моральное право. Он делал все, чтобы у нас была популярность. Это была провокация. [Лену] Катину об этом он не просил, но знал, что я смогу», — рассказала звезда об аморальных требованиях продюсера в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Певица не стыдится того, что ей приходилось делать ради популярности, однако своему ребенку она бы не позволила соглашаться на подобные эксперименты. Волкова также рассказала, что неоднократно после выступлений перед поклонниками ей и Катиной поступали непристойные предложения, в том числе пройти к обеспеченным мужчинам в номер.

Официально «Тату» распалась в 2011 году. По словам экс-участниц, причиной развала группы стало поведение Шаповалова, которому буквально «снесло крышу». Продюсер регулярно опаздывал на встречи, не соблюдал договоренности и употреблял запрещенные вещества, сообщает «Вечерняя Москва».

До Волковой гостьей YouTube-шоу Собчак была солистка группы Little Big Софья Таюрская. В откровенном интервью она рассказала о романе с Ильей Прусикиным и многолетней борьбе с лишними килограммами.