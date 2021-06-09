Бывший депутат Рады назвал главную украинскую беду

На протяжении семи лет Европейский союз закрывал глаза на действия киевских властей, поэтому сегодня украинские политики считают, что могут диктовать свои условия Западу. К такому выводу в интервью ФАН пришел украинский политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Ранее сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Роберт Хабек поддержал идею поставок на Украину «оружия для обороны», но в правительстве заявили, что намерены и дальше придерживаться политики, которая не предусматривает выдачи разрешений на такой экспорт. Посла Украины в Берлине Андрея Мельника возмутило то, что Берлин не хочет давать оружие киевским властям.

«Конечно, на крыше военно-медицинского автомобиля должно быть вооружение, чтобы он мог защищаться в случае нападения, но с такими машинами нельзя штурмовать линию соприкосновения и отвоевывать территории Донбасса», — сказал украинский посол.

germany.mfa.gov.ua / Министерство иностранных дел Украины

Он пожаловался, что даже при личных встречах на высоком уровне тема военной помощи со стороны Германии просто опускается. При этом Мельник признал, что ФРГ оказала Украине обширную помощь в других областях, в частности, в построении гражданского общества.

«За шесть с половиной лет это действительно никогда не обсуждалось по-настоящему, не говоря уже о каком-то предметном разговоре», — добавил дипломат.

Мельник уже не раз выступал с сомнительными высказываниями. Так, в марте он заявил, что Берлин должен помочь Киеву «вернуть» Крым — по его словам, это моральный долг Германии, вытекающий из «вечной исторической ответственности перед Украиной за нацистскую тиранию». Позже он говорил о том, что та же «историческая ответственность» обязывает Берлин добиваться вступления Украины в НАТО.

youtube.com / Prt Scr

Украинский политик Алексей Журавко в интервью ФАН объяснил причину подобного поведения посла Андрея Мельника. По его словам, украинский дипломат так себя ведет из-за того, что на протяжении семи лет Европейский союз закрывал глаза на все преступления, которые Киев совершал на территории Украины и Донбасса. Экс-депутат Рады назвал такое поведение киевских политиков главной бедой Украины.

«Больные люди, которые пришли на Украине во власть после Майдана, никогда не несли ответственность за свои слова. Такая политика — итог поддержки госпереворота на Украине в 2014 году. Так, например, Германия, Польша и Франция поддерживали события на Майдане, поэтому украинские политики позволяют себе подобные высказывания. Я не удивлюсь, если в один прекрасный день Мельник зайдет в здание МИД Германии и кому-то просто-напросто чем-то голову разобьет. Он может и на заборе канцлера Германии Ангелы Меркель написать какие-нибудь нехорошие слова. Это последствия того, что натворила Европа. Вот когда Германия призовет ответить за такие оскорбления, унижения и недипломатическую лексику накажет украинского посла, то тогда Киев может и успокоится. Эта беда сегодняшней Украины», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало том, почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад.