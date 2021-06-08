Погребинский объяснил причину вранья властей Украины о членстве в НАТО

Киев, 8 июня. Киевский политолог Михаил Погребинский прокомментировал поведение Офиса президента Украины.

Украинские власти нуждаются в постоянном подкреплении тезисов о том, что их весь мир любит, а Россию — нет. Таким мнением поделился политолог Михаил Погребинский, комментируя опровержение Вашингтоном выдуманной новости Офиса президента Зеленского о поддержке Байденом членства Украины в НАТО, в интервью изданию ВЗГЛЯД.

«Украинские власти ведут себя как мелкие жулики. Они надеялись, что их не поймают. Понятно же, что в Белом доме их заявления проверят, но они все равно себе такое позволяют. Мы должны уже привыкнуть, что у нас такой президент», — отметил эксперт.

Собеседник издания поясняет, что властям требуется регулярное подкрепление тезисов о том, что их все любят и хотят принять в ЕС и НАТО. Все происходящее между Киевом и Москвой они воспринимают как победу над Россией. Зеленский не боится заниматься антироссийской риторикой, так как уверен, что ответа не последует.

«Отсутствие реакции побуждает их к еще более решительным действиям против Кремля. Им море по колено. Они думают: «А что Россия сделает? Не пойдет же она воевать с НАТО», — поясняет мотивы поступков властей Украины Погребинский.

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