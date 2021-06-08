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новостей
21:24
Общество
От сверхдоходов — 15%: эксперт объяснил, как платить повышенный налог для богатых в России в 2021 году
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
21:19
Политика
«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
21:16
Латинская Америка
Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
21:13
ЦАР
Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
21:12
Шоу-бизнес
Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
21:10
Общество
Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
21:05
ЦАР
Центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ
21:03
Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше
21:02
Происшествия
Петербурженка погибла при попытке спуститься с девятого этажа по простыням
21:00
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20:58
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Вампиры нашей полосы: Роман Носиков о крови и деньгах в Новосибирске
20:57
Политика
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20:57
Политика
Экс-канцлер Австрии призвал к пересмотру взаимоотношений с Россией
20:54
Политика
Володин осудил власти Украины за исключение русских из числа коренных народов
20:51
Политика
Глава Венецианской комиссии раскритиковал ряд принятых Украиной законов
20:51
Экономика
Модельная линейка Ford пополнилась гибридным пикапом Maverick
20:49
Шоу-бизнес
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Погребинский объяснил причину вранья властей Украины о членстве в НАТО

  /   Обновлено: 08 июня 2021 20:29
Политика
Погребинский объяснил причину вранья властей Украины о членстве в НАТО
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / CNP/AdMedia / kremlin.ru / Администрация Президента России / ТАСС / Efrem Lukatsky / AP/

Киев, 8 июня. Киевский политолог Михаил Погребинский прокомментировал поведение Офиса президента Украины.

Украинские власти нуждаются в постоянном подкреплении тезисов о том, что их весь мир любит, а Россию — нет. Таким мнением поделился политолог Михаил Погребинский, комментируя опровержение Вашингтоном выдуманной новости Офиса президента Зеленского о поддержке Байденом членства Украины в НАТО, в интервью изданию ВЗГЛЯД.

«Украинские власти ведут себя как мелкие жулики. Они надеялись, что их не поймают. Понятно же, что в Белом доме их заявления проверят, но они все равно себе такое позволяют. Мы должны уже привыкнуть, что у нас такой президент», — отметил эксперт.

Собеседник издания поясняет, что властям требуется регулярное подкрепление тезисов о том, что их все любят и хотят принять в ЕС и НАТО. Все происходящее между Киевом и Москвой они воспринимают как победу над Россией. Зеленский не боится заниматься антироссийской риторикой, так как уверен, что ответа не последует.

«Отсутствие реакции побуждает их к еще более решительным действиям против Кремля. Им море по колено. Они думают: «А что Россия сделает? Не пойдет же она воевать с НАТО», — поясняет мотивы поступков властей Украины Погребинский.

Ранее стало известно, зачем Украина стремится в НАТО.

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Все новости / Политика / Погребинский объяснил причину вранья властей Украины о членстве в НАТО
украина нато экспертное мнение украинский политолог
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