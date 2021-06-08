Анекдот Норкина о первом мужчине студентки заставил зрителей смеяться до упаду

Москва, 8 июня. Анекдот телеведущего и журналиста Андрея Норкина о незадачливой студентке пришелся по душе зрителям передачи «Место встречи» на канале НТВ.

Под занавес выпуска «Места встречи» от 8 июня 2021 года Норкин решил обсудить с гостями передачи, какие специалисты России нужнее — узконаправленные профессионалы или всесторонне развитые интеллектуалы. Руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов заявил, что России в первую очередь нужны успешные молодые люди, а для этого нужно «заманивать» в школы успешных людей.

Общественный деятель Виталий Серуканов процитировал свою любимую учительницу английского языка: «Главное, чтобы человек был в первую очередь хороший». Депутат ЛДПР, заместитель председателя Комитета ГД РФ по науке и образованию Максим Зайцев высказал более категоричную точку зрения.

«Нам нужны интеллектуалы. Я не хочу лечиться у специалиста по правому уху, который ничего не смыслит в левом», заявил депутат.

Коллега Норкина по эфиру Иван Трушкин вспомнил о пресловутом разделении всех школьников на физиков и лириков и в шутку заметил, что, похоже, в ближайшем будущем ситуация не изменится. А Норкин подвел черту под дискуссией юмореской о влиянии половой жизни на высшее образование.

«Экзамен по экономике. Девочка списала все с чужой шпаргалки, а там везде были сокращения. Вместо Адам Смит было написано «А.Смит». Ну и она так и отвечает: «А.Смит, А.Смит, А.Смит, А.Смит». Профессор ее останавливает и спрашивает: — Простите, барышня, а как этого А. Смита звали? Девочка задумалась. Профессор на нее смотрит, видно, что учила, старалась, валить ее не очень хочется, и он говорит: — Ну, вы так не переживайте, как первого мужчину-то звали? — Э... Вася», — «взорвал» студию развязкой Норкин.

Журналист постоянно радует зрителей и гостей «Места встречи» новыми и хорошо забытыми старыми анекдотами, как на политическими, так и просто за злобу. В эфире от 7 июня Норкин заставил гостей и зрителей смеяться до упаду, рассказав шутку о еврейской свадьбе. А еще раньше шоумен порадовал собравшихся в студии НТВ экспертов и зрителей забавной историей про светскую львицу Ксению Собчак и бобра.