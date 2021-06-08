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08 июня 21:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
21:19
Политика
«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
21:16
Латинская Америка
Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
21:13
ЦАР
Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
21:12
Шоу-бизнес
Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
21:10
Общество
Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
21:05
ЦАР
Центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ
21:03
Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше
21:02
Происшествия
Петербурженка погибла при попытке спуститься с девятого этажа по простыням
21:00
Общество
Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»
20:58
Особое мнение
Вампиры нашей полосы: Роман Носиков о крови и деньгах в Новосибирске
20:57
Политика
Премьер Франции увидел удар по демократии в пощечине Макрону
20:57
Политика
Экс-канцлер Австрии призвал к пересмотру взаимоотношений с Россией
20:54
Политика
Володин осудил власти Украины за исключение русских из числа коренных народов
20:51
Политика
Глава Венецианской комиссии раскритиковал ряд принятых Украиной законов
20:51
Экономика
Модельная линейка Ford пополнилась гибридным пикапом Maverick
20:49
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
20:48
Происшествия
Петербургский таксист вытолкал пассажирку из-за замечаний
20:48
Экономика
Депутаты ГД приняли закон о конвертируемом займе для стартапов
20:46
Экономика
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Анекдот Норкина о первом мужчине студентки заставил зрителей смеяться до упаду

Общество
Анекдот Норкина о первом мужчине студентки заставил зрителей смеяться до упаду
Nation News  /  Nation News

Москва, 8 июня. Анекдот телеведущего и журналиста Андрея Норкина о незадачливой студентке пришелся по душе зрителям передачи «Место встречи» на канале НТВ.

Под занавес выпуска «Места встречи» от 8 июня 2021 года Норкин решил обсудить с гостями передачи, какие специалисты России нужнее — узконаправленные профессионалы или всесторонне развитые интеллектуалы. Руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов заявил, что России в первую очередь нужны успешные молодые люди, а для этого нужно «заманивать» в школы успешных людей.

Общественный деятель Виталий Серуканов процитировал свою любимую учительницу английского языка: «Главное, чтобы человек был в первую очередь хороший». Депутат ЛДПР, заместитель председателя Комитета ГД РФ по науке и образованию Максим Зайцев высказал более категоричную точку зрения.

«Нам нужны интеллектуалы. Я не хочу лечиться у специалиста по правому уху, который ничего не смыслит в левом», заявил депутат.

Коллега Норкина по эфиру Иван Трушкин вспомнил о пресловутом разделении всех школьников на физиков и лириков и в шутку заметил, что, похоже, в ближайшем будущем ситуация не изменится. А Норкин подвел черту под дискуссией юмореской о влиянии половой жизни на высшее образование.

«Экзамен по экономике. Девочка списала все с чужой шпаргалки, а там везде были сокращения. Вместо Адам Смит было написано «А.Смит». Ну и она так и отвечает: «А.Смит, А.Смит, А.Смит, А.Смит».

Профессор ее останавливает и спрашивает:

— Простите, барышня, а как этого А. Смита звали?

Девочка задумалась. Профессор на нее смотрит, видно, что учила, старалась, валить ее не очень хочется, и он говорит:

— Ну, вы так не переживайте, как первого мужчину-то звали?

— Э... Вася», — «взорвал» студию развязкой Норкин.

Журналист постоянно радует зрителей и гостей «Места встречи» новыми и хорошо забытыми старыми анекдотами, как на политическими, так и просто за злобу. В эфире от 7 июня Норкин заставил гостей и зрителей смеяться до упаду, рассказав шутку о еврейской свадьбе. А еще раньше шоумен порадовал собравшихся в студии НТВ экспертов и зрителей забавной историей про светскую львицу Ксению Собчак и бобра.

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Все новости / Общество / Анекдот Норкина о первом мужчине студентки заставил зрителей смеяться до упаду
экономика нтв юмор образование норкин место встречи анекдот
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