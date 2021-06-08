Голландская прокуратура оставила без комментариев показания свидетелей по делу МН17

Амстердам, 8 июня. Прокуратура Нидерландов отказалась от комментариев слов свидетелей по делу о крушении Boeing 777 «Малайзийских авиалиний».

Как пояснили в прокуратуре, все подробности в скором времени прояснит суд Нидерландов, пишет РИА Новости.

Ранее судья Фредерик Стейнхейс зачитал показания восьми свидетелей по делу МН17. Трое из них рассказали, что находились «в районе запуска ракеты», еще один сообщил, что якобы слышал «грохот и свист», а также звук «разрыва в небе», после чего на него посыпались обломки лайнера.

Стейнхейс не сказал ни об одном свидетеле, который видел бы, как производится выстрел ракеты из ЗРК «Бук». Как считает российский эксперт Юрий Антипов, взрыв произошел непосредственно в самолете во время полета, а не извне.