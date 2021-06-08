Куликов высказался о причинах критики России в Прибалтике

Москва, 8 июня. Российский политолог и публицист Дмитрий Куликов поделился своим мнением о том, как встреча Владимира Путина и Джо Байдена может повлиять на отношение прибалтийских стран к России

Свой прогноз, касаемый данного вопроса, опубликовал в материале для Sputnik Meedia российский политолог и публицист, член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» Дмитрий Куликов.

Куликов отметил позицию России - не распыляться на различные провокации, а больше сил отдавать на осуществление задуманных планов и конкретных действий.

О том, изменится ли антироссийское настроение в ближайшее время, эксперт ответил отрицательно. Всему виной внутренний упадок в прибалтийских странах во всех сферах общественной жизни. Кроме того, постоянная критика России является привычным образом жизни для стран Балтии, а начать мирно сосуществовать - значит пошатнуть мировоззрение, которое строилось десятки лет. Неудивительно, что большинство проевропейских партий в прибалтийских странах считаю архиважным противостоять России.

«Вот представьте себе, что этого противостояния не будет. Тогда все эти партии должны будут уйти в помойку – они никому не нужны. <...> Поэтому сценарий «предвоенной мобилизации» – это единственный сценарий, в котором может сейчас выживать западный мир, включая Восточную Европу», - отметил российский политолог.

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