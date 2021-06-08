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08 июня 21:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
21:19
Политика
«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
21:16
Латинская Америка
Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
21:13
ЦАР
Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
21:12
Шоу-бизнес
Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
21:10
Общество
Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
21:05
ЦАР
Центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ
21:03
Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше
21:02
Происшествия
Петербурженка погибла при попытке спуститься с девятого этажа по простыням
21:00
Общество
Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»
20:58
Особое мнение
Вампиры нашей полосы: Роман Носиков о крови и деньгах в Новосибирске
20:57
Политика
Премьер Франции увидел удар по демократии в пощечине Макрону
20:57
Политика
Экс-канцлер Австрии призвал к пересмотру взаимоотношений с Россией
20:54
Политика
Володин осудил власти Украины за исключение русских из числа коренных народов
20:51
Политика
Глава Венецианской комиссии раскритиковал ряд принятых Украиной законов
20:51
Экономика
Модельная линейка Ford пополнилась гибридным пикапом Maverick
20:49
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
20:48
Происшествия
Петербургский таксист вытолкал пассажирку из-за замечаний
20:48
Экономика
Депутаты ГД приняли закон о конвертируемом займе для стартапов
20:46
Экономика
Свыше половины жителей России могут вскоре выйти на фондовый рынок
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Куликов высказался о причинах критики России в Прибалтике

Политика
Куликов высказался о причинах критики России в Прибалтике
Pr Scr youtube.com  /  «Кто против?»

Москва, 8 июня. Российский политолог и публицист Дмитрий Куликов поделился своим мнением о том, как встреча Владимира Путина и Джо Байдена может повлиять на отношение прибалтийских стран к России

Свой прогноз, касаемый данного вопроса, опубликовал в материале для Sputnik Meedia российский политолог и публицист, член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» Дмитрий Куликов.

Куликов отметил позицию России - не распыляться на различные провокации, а больше сил отдавать на осуществление задуманных планов и конкретных действий.

О том, изменится ли антироссийское настроение в ближайшее время, эксперт ответил отрицательно. Всему виной внутренний упадок в прибалтийских странах во всех сферах общественной жизни. Кроме того, постоянная критика России является привычным образом жизни для стран Балтии, а начать мирно сосуществовать - значит пошатнуть мировоззрение, которое строилось десятки лет. Неудивительно, что большинство проевропейских партий в прибалтийских странах считаю архиважным противостоять России.

«Вот представьте себе, что этого противостояния не будет. Тогда все эти партии должны будут уйти в помойку – они никому не нужны. <...> Поэтому сценарий «предвоенной мобилизации» – это единственный сценарий, в котором может сейчас выживать западный мир, включая Восточную Европу», - отметил российский политолог.

Ранее сообщалось, как Прибалтика захоронила в памяти помощь СССР после Второй мировой войны

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