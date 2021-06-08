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08 июня 21:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
21:19
Политика
«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
21:16
Латинская Америка
Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
21:13
ЦАР
Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
21:12
Шоу-бизнес
Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
21:10
Общество
Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
21:05
ЦАР
Центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ
21:03
Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше
21:02
Происшествия
Петербурженка погибла при попытке спуститься с девятого этажа по простыням
21:00
Общество
Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»
20:58
Особое мнение
Вампиры нашей полосы: Роман Носиков о крови и деньгах в Новосибирске
20:57
Политика
Премьер Франции увидел удар по демократии в пощечине Макрону
20:57
Политика
Экс-канцлер Австрии призвал к пересмотру взаимоотношений с Россией
20:54
Политика
Володин осудил власти Украины за исключение русских из числа коренных народов
20:51
Политика
Глава Венецианской комиссии раскритиковал ряд принятых Украиной законов
20:51
Экономика
Модельная линейка Ford пополнилась гибридным пикапом Maverick
20:49
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
20:48
Происшествия
Петербургский таксист вытолкал пассажирку из-за замечаний
20:48
Экономика
Депутаты ГД приняли закон о конвертируемом займе для стартапов
20:46
Экономика
Свыше половины жителей России могут вскоре выйти на фондовый рынок
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Макрон высказался об инциденте с пощечиной

Политика
Макрон высказался об инциденте с пощечиной
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Париж, 8 июня. Президент Франции поделился своими впечатлениями после случившегося во время турне по департаментам.

Французский лидер Эммануэль Макрон озвучил свое мнение о поведении мужчины, ударившего его по лицу. Президент республики отметил, что агрессивных граждан необходимо отстранять от овладения ситуацией во время дискуссий, так как такие люди недостойны дебатов. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел во время посещения Макроном департамента Дром. Неизвестный молодой человек ударил президента Франции по лицу, когда они разговаривали друг с другом.

После произошедшего пользователи интернета начали активно обсуждать случившееся и делиться своим мнением, кто в этой ситуации прав, и как пощечина соотносится с европейской политикой.

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Все новости / Политика / Макрон высказался об инциденте с пощечиной
макрон пощечина президент франции
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