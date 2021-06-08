Макрон высказался об инциденте с пощечиной

Париж, 8 июня. Президент Франции поделился своими впечатлениями после случившегося во время турне по департаментам.

Французский лидер Эммануэль Макрон озвучил свое мнение о поведении мужчины, ударившего его по лицу. Президент республики отметил, что агрессивных граждан необходимо отстранять от овладения ситуацией во время дискуссий, так как такие люди недостойны дебатов. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел во время посещения Макроном департамента Дром. Неизвестный молодой человек ударил президента Франции по лицу, когда они разговаривали друг с другом.

После произошедшего пользователи интернета начали активно обсуждать случившееся и делиться своим мнением, кто в этой ситуации прав, и как пощечина соотносится с европейской политикой.