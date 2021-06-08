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08 июня 21:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
21:19
Политика
«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
21:16
Латинская Америка
Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
21:13
ЦАР
Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
21:12
Шоу-бизнес
Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
21:10
Общество
Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
21:05
ЦАР
Центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ
21:03
Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше
21:02
Происшествия
Петербурженка погибла при попытке спуститься с девятого этажа по простыням
21:00
Общество
Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»
20:58
Особое мнение
Вампиры нашей полосы: Роман Носиков о крови и деньгах в Новосибирске
20:57
Политика
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20:57
Политика
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20:54
Политика
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20:51
Политика
Глава Венецианской комиссии раскритиковал ряд принятых Украиной законов
20:51
Экономика
Модельная линейка Ford пополнилась гибридным пикапом Maverick
20:49
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
20:48
Происшествия
Петербургский таксист вытолкал пассажирку из-за замечаний
20:48
Экономика
Депутаты ГД приняли закон о конвертируемом займе для стартапов
20:46
Экономика
Свыше половины жителей России могут вскоре выйти на фондовый рынок
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Звонкая пощечина Макрону отдалась эхом по мировым соцсетям

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Политика
Звонкая пощечина Макрону отдалась эхом по мировым соцсетям
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Париж, 8 июня. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в департамент Дром обернулся скандалом и унижением: неизвестный мужчин отвесил национальному лидеру звонкую пощечину.

События мгновенно разлетелось эхом по мировым соцсетям и новостным порталам. Многим пользователям событие открыло глаза — оказывается, современная демократичная и свободная Франция выглядит именно так. Особенно ярко отреагировали читатели авторитетного издания Le Figaro. Также французы предположили, что событие вызовет бурю радости за рубежом, особенно в «опальных» странах вроде России, Китая или Белоруссии.

Для некоторых пользователей инцидент стало поводом посостязаться в остроумии. Публичное унижение Макрона собрало в комментариях десятки его злопыхателей и критиков.

«Можно было бы отвесить ему еще разок. Ему пошло бы на пользу», — злорадствует Saluste.

«Это видео здорово повеселит всех в Китае, России и Белоруссии!» — смеется Domitius.

«Полиция задержала двоих человек — я надеюсь не Петрова с Бошировым?» — шутит российский пользователь под никнеймом «где мой ноль?».

Однако нашлись и пользователи, которых выходка агрессивного мужчины на видео не обрадовала. Макрон может сколько угодно быть неприятным или даже одиозным политиком, плохим национальным лидером, но это не повод ни для кого распускать руки.

«Макрона можно не любить, но подобный поступок совершенно непростительный. В некотором роде, это агрессия против всех французов», возмущается Herbywan002.

«Непростительный поступок. Нелепый президент. Одно не исключает другое», — вторит ему Desgarils.

Не меньше пользователей и обратили внимание на то, что собой символизирует пощечина французскому лидеру. Читатели уверены, что этот инцидент лучше всего демонстрирует, на сколь низком уровне находится не только уровень жизни, но и безопасность граждан Франции.

«Незащищенность: 1
Республика: 0
Интересно, что сделает суд с совершившим такой невиданный поступок?» — задается вопросом пользователь takaraker.

«Макрон открывает для себя реалии незащищенности во Франции», — печально иронизирует TOCATA Jean.

Ранее эксперты выяснили, чем обернется для ударившего Макрона мужчину его выходка. За нападение на президента Франции преступник может получить штраф в 45 тысяч евро и тюремный срок.

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