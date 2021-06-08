Звонкая пощечина Макрону отдалась эхом по мировым соцсетям

Париж, 8 июня. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в департамент Дром обернулся скандалом и унижением: неизвестный мужчин отвесил национальному лидеру звонкую пощечину.

События мгновенно разлетелось эхом по мировым соцсетям и новостным порталам. Многим пользователям событие открыло глаза — оказывается, современная демократичная и свободная Франция выглядит именно так. Особенно ярко отреагировали читатели авторитетного издания Le Figaro. Также французы предположили, что событие вызовет бурю радости за рубежом, особенно в «опальных» странах вроде России, Китая или Белоруссии.

Для некоторых пользователей инцидент стало поводом посостязаться в остроумии. Публичное унижение Макрона собрало в комментариях десятки его злопыхателей и критиков.

«Можно было бы отвесить ему еще разок. Ему пошло бы на пользу», — злорадствует Saluste. «Это видео здорово повеселит всех в Китае, России и Белоруссии!» — смеется Domitius. «Полиция задержала двоих человек — я надеюсь не Петрова с Бошировым?» — шутит российский пользователь под никнеймом «где мой ноль?».

Однако нашлись и пользователи, которых выходка агрессивного мужчины на видео не обрадовала. Макрон может сколько угодно быть неприятным или даже одиозным политиком, плохим национальным лидером, но это не повод ни для кого распускать руки.

«Макрона можно не любить, но подобный поступок совершенно непростительный. В некотором роде, это агрессия против всех французов», возмущается Herbywan002. «Непростительный поступок. Нелепый президент. Одно не исключает другое», — вторит ему Desgarils.

Не меньше пользователей и обратили внимание на то, что собой символизирует пощечина французскому лидеру. Читатели уверены, что этот инцидент лучше всего демонстрирует, на сколь низком уровне находится не только уровень жизни, но и безопасность граждан Франции.

«Незащищенность: 1

Республика: 0

Интересно, что сделает суд с совершившим такой невиданный поступок?» — задается вопросом пользователь takaraker. «Макрон открывает для себя реалии незащищенности во Франции», — печально иронизирует TOCATA Jean.

Ранее эксперты выяснили, чем обернется для ударившего Макрона мужчину его выходка. За нападение на президента Франции преступник может получить штраф в 45 тысяч евро и тюремный срок.