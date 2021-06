Американский диетолог рассказал о влиянии соков и газировки на человеческий мозг

Вашингтон, 8 июня. Употребление сладких напитков может оказывать отрицательное влияние на работу головного мозга человека. Также возрастает риск возникновения опасных заболеваний.

Сладкие напитки, например, газировка, могут вызвать психические и когнитивные расстройства. К такому выводу пришли профессиональные диетологи, сообщает издание Eat This Not That!.

По словам медицинского специалиста в области диетологии Холли Клеймер, употребление газировки увеличивает риск возникновения болезней сердечно-сосудистой системы и мозга. Так, согласно данным исследований, любители таких напитков в три раза чаще сталкиваются с инсультом и болезнью Альцгеймера. Отмечается, что вред наносят как обычные газированные напитки, так и газировка с пометкой «без сахара».

Ранее сообщалось, что энергетические напитки могут обладать как полезными, так и опасными свойствами. Так, повышенное содержание кофеина и сахара в их составе повышает шансы на развитие сахарного диабета. Кроме того, энергетики вызывают бессонницу и тревожность.