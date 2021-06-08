Анкара, 8 июня. Легкий коммерческий автомобиль компании ГАЗ начали собирать в Турции.

Сборочный цех автоконцерна ГАЗ в Сакарии приступил к работе по сборке машин «Газель NN». На модели устанавливается новый двигатель, соответствующий классу «Евро-6». Об этом пишет «Автостат».

Новые «Газели» оборудуются мотором Cummins F2.8 «Евро-6», который обладает мощностью в 170 л.с. и работает в паре с шестиступенчатой коробкой переключения передач. Ресурс КПП — 300 тыс. км.

Предполагается, что в будущем ГАЗ использует турецкие мощности для сборки грузовых, а также грузопассажирских фургонов. В компании не исключают, что экологичная версия «Газели» появится и в России. Производство линейки NN началось в стране в мае этого года.

Некоторое время назад автомобилестроительная компания приостанавливала в России выпуск модификаций Next с дизельным двигателем Cummins ISF на 2,8 литра и 149 л.с.