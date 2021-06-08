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08 июня 21:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
21:19
Политика
«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
21:16
Латинская Америка
Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
21:13
ЦАР
Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
21:12
Шоу-бизнес
Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
21:10
Общество
Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
21:05
ЦАР
Центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ
21:03
Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше
21:02
Происшествия
Петербурженка погибла при попытке спуститься с девятого этажа по простыням
21:00
Общество
Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»
20:58
Особое мнение
Вампиры нашей полосы: Роман Носиков о крови и деньгах в Новосибирске
20:57
Политика
Премьер Франции увидел удар по демократии в пощечине Макрону
20:57
Политика
Экс-канцлер Австрии призвал к пересмотру взаимоотношений с Россией
20:54
Политика
Володин осудил власти Украины за исключение русских из числа коренных народов
20:51
Политика
Глава Венецианской комиссии раскритиковал ряд принятых Украиной законов
20:51
Экономика
Модельная линейка Ford пополнилась гибридным пикапом Maverick
20:49
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
20:48
Происшествия
Петербургский таксист вытолкал пассажирку из-за замечаний
20:48
Экономика
Депутаты ГД приняли закон о конвертируемом займе для стартапов
20:46
Экономика
Свыше половины жителей России могут вскоре выйти на фондовый рынок
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В Минобороны РФ рассказали, каких героев выбирают себе российские кадеты

Армия
В Минобороны РФ рассказали, каких героев выбирают себе российские кадеты
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Оренбург, 8 июня. Российские кадеты сейчас имеют замечательную возможность сами себе выбирать современных героев. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков.

Во время своего посещения Оренбургского президентского кадетского училища (ОПКУ) представитель военного ведомства подчеркнул, что очень важно воспитывать молодежь на правильных примерах.

«В Оренбургском президентском кадетском училище курсы кадет выбирают себе героя коллегиальным решением. Вот наш современный герой Александр Прохоренко. Они о нем знают и на него равняется», — уточнил Панков.

Кроме этого, не стоит исключать, что каждому времени необходим свой современный герой, отметил замминистра. Это очень хороший опыт.

Ранее Панков сообщил о том, что первые летчицы-истребители в Военно-космических силах России появятся уже к 2023 году. В данный момент их подготовкой занимается Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Первые военные летчицы должны были служить в транспортной авиации, однако впоследствии данное решение изменили, пишет сайт 360tv.ru.

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Все новости / Армия / В Минобороны РФ рассказали, каких героев выбирают себе российские кадеты
минобороны рф вс рф кадеты
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