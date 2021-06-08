В Минобороны РФ рассказали, каких героев выбирают себе российские кадеты

Оренбург, 8 июня. Российские кадеты сейчас имеют замечательную возможность сами себе выбирать современных героев. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков.

Во время своего посещения Оренбургского президентского кадетского училища (ОПКУ) представитель военного ведомства подчеркнул, что очень важно воспитывать молодежь на правильных примерах.

«В Оренбургском президентском кадетском училище курсы кадет выбирают себе героя коллегиальным решением. Вот наш современный герой Александр Прохоренко. Они о нем знают и на него равняется», — уточнил Панков.

Кроме этого, не стоит исключать, что каждому времени необходим свой современный герой, отметил замминистра. Это очень хороший опыт.

Ранее Панков сообщил о том, что первые летчицы-истребители в Военно-космических силах России появятся уже к 2023 году. В данный момент их подготовкой занимается Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Первые военные летчицы должны были служить в транспортной авиации, однако впоследствии данное решение изменили, пишет сайт 360tv.ru.