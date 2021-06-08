В России появился один из самых бюджетных смартфонов от Nokia

Москва, 8 июня. Финская корпорация Nokia представила сверхбюджетный компактный мобильный телефон. Смартфон C01 Plus работает на базе Android 11 Go.

Телефон можно приобрести на официальном сайте производителя в РФ. Устройство имеет очень скромные характеристики для этого года по сравнению с другими смартфонами. У C01 Plus дисплей в 5,45 дюймов с разрешением HD+.

Также устройство оснащено процессором Unisoc SC9863A и одной камерой в 5 мегапикселей. Сканирование отпечатков пальцев не предусмотрено, однако фронтальная камера способна распознавать лица. Смартфон работает на основе облегченной операционной системы, о которой говорит приставка Go. Обновления для телефона обещают выпускать в течение двух лет.

До этого россиянам назвали лучшие доступные смартфоны в 2021 году. Перечень рекомендуемых покупок составили телефон от Samsung и флагман от OnePlus.