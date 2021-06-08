Российские власти готовы удовлетворить запросы Европы на облет Белоруссии

Москва, 8 июня. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что решение ряда европейских авиаперевозчиков облетать пространство Белоруссии влечет угрозы для пассажиров.

Он отметил, что все санкционные решения были приняты еще до завершения надлежащего расследования. Глушко подчеркнул, что там есть профессиональная процедура и ситуация рассматривается со всех точек зрения, особенно с точки зрения обеспечения безопасности для пассажиров воздушных судов.

«Мы, естественно, будем удовлетворять запросы, но это не решается щелчком пальцев», — прокомментировал специалист.

Замглавы МИД подчеркнул, что прежний маршрут был налажен и безопасен. Он добавил, что тысячи самолетов пользовались им.

Ранее сообщалось, что МИД РФ ответил на критику «Спутника V» в нидерландском Het Parool. В ведомстве подчеркивают, что авторы материала цитируют антироссийские клише.