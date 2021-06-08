Замглавы МИД РФ: НАТО навязывает Москве повестку середины прошлого века

Москва, 8 июня. Североатлантический альянс пытается навязать Москве повестку, которой следовало бы остаться еще в середине прошлого века, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Речь идет о холодной войне, которая давно должна была остаться в прошлом. Но НАТО не может приспособиться к современным реалиям в направлении безопасности и возвращается к истокам.

«Военная ситуация (в Европе. — Прим. ред.) ухудшается, ухудшается искусственно», — добавил он.

Также ранее Грушко опроверг сообщения Альянса о нежелании Москвы участвовать в Совете Россия-НАТО. По его словам, РФ не отказывается от диалога, однако Североатлантический альянс не хочет воспринимать предложения России по деэскалации.