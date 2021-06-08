Асмус намекнула фанатам на причину развода с Харламовым

Москва, 8 июня. Опубликовав новое фото в Instagram, Кристина Асмус написала пост, где рассказала о причине развода с Гариком Харламовым.

Вот уже прошел почти год с момента, когда всю страну шокировала новость о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова. После этого объявления ходило множество слухов о том, что же стало причиной их развода. Многие делали ставку на скандальный фильм "Текст", однако актриса говорила о том, что мысль о разводе ей пришла еще до съемок фильма. И вот завеса тайны наконец-то стала чуточку приоткрытой.

Асмус опубликовала новое фото со съемок фильма "Хочу замуж". В после актриса написала о том, что разговоры с партнером являются важной вещью в отношениях, а также задела тему того, что женщина может быть несчастной, когда все время подстраивается под партнера. В конце актриса добавила, что это описание очень подходит под ее прошлый брак.

История нашла отклик у подписчиков. Фанаты пишут в комментариях о том, что имели опыт с подобным: "У многих такие истории, просто терпим и живем дальше", "Я думаю, это история многих... И моя, к сожалению", "Да, долго на цыпочках не устоишь. Постоянно подстраиваться, игнорируя свои потребности — путь в никуда" и прочие.

Недавно появилось фото, где Кристина нежно обнимается с коллегой по цеху Сергеем Гилевым. Это породило множество новых слухов.