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08 июня 21:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
21:19
Политика
«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
21:16
Латинская Америка
Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
21:13
ЦАР
Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
21:12
Шоу-бизнес
Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
21:10
Общество
Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
21:05
ЦАР
Центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ
21:03
Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше
21:02
Происшествия
Петербурженка погибла при попытке спуститься с девятого этажа по простыням
21:00
Общество
Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»
20:58
Особое мнение
Вампиры нашей полосы: Роман Носиков о крови и деньгах в Новосибирске
20:57
Политика
Премьер Франции увидел удар по демократии в пощечине Макрону
20:57
Политика
Экс-канцлер Австрии призвал к пересмотру взаимоотношений с Россией
20:54
Политика
Володин осудил власти Украины за исключение русских из числа коренных народов
20:51
Политика
Глава Венецианской комиссии раскритиковал ряд принятых Украиной законов
20:51
Экономика
Модельная линейка Ford пополнилась гибридным пикапом Maverick
20:49
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
20:48
Происшествия
Петербургский таксист вытолкал пассажирку из-за замечаний
20:48
Экономика
Депутаты ГД приняли закон о конвертируемом займе для стартапов
20:46
Экономика
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Асмус намекнула фанатам на причину развода с Харламовым

  /   Обновлено: 08 июня 2021 20:09
Шоу-бизнес
Асмус намекнула фанатам на причину развода с Харламовым
instagram.com  /  @asmuskristina

Москва, 8 июня. Опубликовав новое фото в Instagram, Кристина Асмус написала пост, где рассказала о причине развода с Гариком Харламовым.

Вот уже прошел почти год с момента, когда всю страну шокировала новость о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова. После этого объявления ходило множество слухов о том, что же стало причиной их развода. Многие делали ставку на скандальный фильм "Текст", однако актриса говорила о том, что мысль о разводе ей пришла еще до съемок фильма. И вот завеса тайны наконец-то стала чуточку приоткрытой.

Асмус опубликовала новое фото со съемок фильма "Хочу замуж". В после актриса написала о том, что разговоры с партнером являются важной вещью в отношениях, а также задела тему того, что женщина может быть несчастной, когда все время подстраивается под партнера. В конце актриса добавила, что это описание очень подходит под ее прошлый брак.

История нашла отклик у подписчиков. Фанаты пишут в комментариях о том, что имели опыт с подобным: "У многих такие истории, просто терпим и живем дальше", "Я думаю, это история многих... И моя, к сожалению", "Да, долго на цыпочках не устоишь. Постоянно подстраиваться, игнорируя свои потребности — путь в никуда" и прочие.

Недавно появилось фото, где Кристина нежно обнимается с коллегой по цеху Сергеем Гилевым. Это породило множество новых слухов.

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Все новости / Шоу-бизнес / Асмус намекнула фанатам на причину развода с Харламовым
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