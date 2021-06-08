Литва обвинила Белоруссию в гибридной войне с помощью нелегальных мигрантов

Вильнюс, 8 июня. Литовский политик Лауринас Кащюнас обвинил Белоруссию в развязывании гибридной войны и стремлении наполнить Прибалтийскую республику белорусскими нелегальными мигрантами.

По мнению руководителя парламентского комитета национальной безопасности и обороны (КНБО), РБ сознательно избрала Литву в качестве «мишени», в доказательство он приводит данные, что в Латвии и Польше нет или очень мало попыток пересечь границу без документов. Свои рассуждения и выводы политик опубликовал в социальной сети Facebook.

Кащюнас побывал 7 июня на границе Литвы и Белоруссии недалеко от селения Девянишкес, где было отмечено больше всего попыток пересечь рубеж. Количество нелегалов «беспрецедентно», но литовские власти держат ситуацию на контроле, отметил глава комитета.

«Потоки нелегальных мигрантов связаны с четырьмя еженедельными рейсами коммерческих авиакомпаний из Багдада и Стамбула в Минск. Можно смоделировать, что худшее количество мигрантов из Ирака и Сирии может достигать 200−300 человек в неделю», — заявил Кащюнас.

Нелегалы при задержании произносят «волшебное» слово «убежище», то есть требуют политического убежища. Согласно международному праву, страна обязана инициировать проверку обоснованности просьбы задержанного. Кащюнас тем не менее уверен, что большинство нелегалов покинули свою страну по экономическим, а не политическим мотивам.

Глава КНБО заявил, что необходимо усовершенствовать систему пограничного контроля, установить заборы, которые послужат дополнительным препятствием для желающих нарушить границу с Литвой. Также страна должна быть готова репатриировать задержанных на их родину, это самый действенный способ борьбы с нелегальной миграцией.

Литовские пограничники на прошлой неделе задержали 72 нарушителя границы, среди них граждане Белоруссии и России. Латвийские пограничные службы заявили, что увеличение потока нелегальных мигрантов на их границе не наблюдается.

Прибалтийские власти затеяли долгую игру, они рассчитывают, что в ближайшее время власть в белоруссии сменится и они смогут наладить контакт с новым правительством. Предполагается, что оппозиция, придя к власти в РБ, припомнит «заслуги» Прибалтики и выдаст им значительные преференции.