Замглавы Минобороны РФ проверил Оренбургское президентское кадетское училище

Оренбург, 8 июня. Замглавы Минобороны РФ Николай Панков во время рабочей проверки проверил учебно-материальную базу Оренбургского президентского кадетского училища.

Панков проинспектировал учебные кабинеты химии, астрономии и биологии. Также он ознакомился со встроенной системой голосового сопровождения «Виртуальный преподаватель». Это устройство содержит в себе различного рода учебную информацию, передает пресс-служба военного ведомства.

Замминистра обратил внимание на интерактивный сенсорный стол. На нем установлены трехмерные анатомические и физиологические атласы. Также устройство дополняется очками виртуальной реальности.

Ранее Николай Панков заявил, что первые летчицы-истребители появятся в ВКС РФ уже через два года. Курсантки Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков проходят подготовку для будущего поступления на службу.

Также недавно сайт 360tv.ru сообщил, что глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил московский военкомат. Министр нагрянул с внезапной проверкой комиссариата.