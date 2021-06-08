Павиленис рассказал о роли Кара-Мурзы в формировании антироссийской политики Литвы

Пранкеры Лексус и Вован от лица Леонида Волкова пообщались с председателем комитета Литовского сейма по иностранным делам Жигимантасом Павиленисом. В ходе беседы политик рассказал о состоявшемся диалоге с одним из функционеров Михаила Ходорковского, соавтором «Закона Магнитского» — Владимиром Кара-Мурзой, который в скором времени должен посетить прибалтийское государство. Тема разговора — вопросы иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Выяснилось, что недавно оппозиционер оказал некое содействие политику в вопросе оказания американского влияния на «европейскую Россию». По словам Павилениса, нынешний инструментарий давления Кара-Мурза счел «жалким», в связи с чем им было предложено рассмотреть санкционный список, созданный директором ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Владимиром Ашурковым и основателем фонда Алексеем Навальным.

«Тот же Voice of America («Голос Америки»2 — СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), или Radio Free Europe («Радио Свобода»2 — СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), или даже были мысли создать русское телевидение в Европе, как RFE («Радио Свобода» — СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), но чтобы по-русски правду говорить и чтобы она достигла вас, но это инструменты холодной войны», — добавил он.

Отметим, Павиленис представляет партию «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы», участники которой известны жесткой антироссийской позицией и русофобскими высказываниями. Во время беседы он сообщил, что Вильнюс ищет способ, как наладить «демократию» в разных странах, включая Россию.

«<…> Вы должны нам помогать, то, что Кара-Мурза приезжает, — это очень хороший знак», — сказал литовский депутат, выразив надежду, что более существенных результатов удастся достичь при поддержке администрации президента США Джо Байдена.

Конкретную цель приезда Кара-Мурзы политик не уточнил. В то же время очевидно, что он активно поддерживает политику санкций в отношении России. В экспертном сообществе ранее указывали, что оппозиционер владеет британским паспортом и работает в интересах структур, приближенных к иностранному истеблишменту.

Сама возможность взаимодействия «Волкова» с литовскими элитами в контексте вмешательства во внутренние дела РФ показательна. Что касается анонсированного Павиленисом приезда Кара-Мурзы, то это является очередным свидетельством заинтересованности оппозиционера в антироссийской деятельности.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

2 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.