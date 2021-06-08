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08 июня 21:23
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новостей
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
21:19
Политика
«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
21:16
Латинская Америка
Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
21:13
ЦАР
Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
21:12
Шоу-бизнес
Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
21:10
Общество
Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
21:05
ЦАР
Центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ
21:03
Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше
21:02
Происшествия
Петербурженка погибла при попытке спуститься с девятого этажа по простыням
21:00
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20:58
Особое мнение
Вампиры нашей полосы: Роман Носиков о крови и деньгах в Новосибирске
20:57
Политика
Премьер Франции увидел удар по демократии в пощечине Макрону
20:57
Политика
Экс-канцлер Австрии призвал к пересмотру взаимоотношений с Россией
20:54
Политика
Володин осудил власти Украины за исключение русских из числа коренных народов
20:51
Политика
Глава Венецианской комиссии раскритиковал ряд принятых Украиной законов
20:51
Экономика
Модельная линейка Ford пополнилась гибридным пикапом Maverick
20:49
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Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
20:48
Происшествия
Петербургский таксист вытолкал пассажирку из-за замечаний
20:48
Экономика
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Павиленис рассказал о роли Кара-Мурзы в формировании антироссийской политики Литвы

  /   Обновлено: 08 июня 2021 20:24
Общество
Павиленис рассказал о роли Кара-Мурзы в формировании антироссийской политики Литвы
wikipedia.org  /  PD

Пранкеры Лексус и Вован от лица Леонида Волкова пообщались с председателем комитета Литовского сейма по иностранным делам Жигимантасом Павиленисом. В ходе беседы политик рассказал о состоявшемся диалоге с одним из функционеров Михаила Ходорковского, соавтором «Закона Магнитского» — Владимиром Кара-Мурзой, который в скором времени должен посетить прибалтийское государство. Тема разговора — вопросы иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Выяснилось, что недавно оппозиционер оказал некое содействие политику в вопросе оказания американского влияния на «европейскую Россию». По словам Павилениса, нынешний инструментарий давления Кара-Мурза счел «жалким», в связи с чем им было предложено рассмотреть санкционный список, созданный директором ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Владимиром Ашурковым и основателем фонда Алексеем Навальным.

«Тот же Voice of America («Голос Америки»2 — СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), или Radio Free Europe («Радио Свобода»2 — СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), или даже были мысли создать русское телевидение в Европе, как RFE («Радио Свобода» — СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), но чтобы по-русски правду говорить и чтобы она достигла вас, но это инструменты холодной войны», — добавил он.

Отметим, Павиленис представляет партию «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы», участники которой известны жесткой антироссийской позицией и русофобскими высказываниями. Во время беседы он сообщил, что Вильнюс ищет способ, как наладить «демократию» в разных странах, включая Россию.

«<…> Вы должны нам помогать, то, что Кара-Мурза приезжает, — это очень хороший знак», — сказал литовский депутат, выразив надежду, что более существенных результатов удастся достичь при поддержке администрации президента США Джо Байдена.

Конкретную цель приезда Кара-Мурзы политик не уточнил. В то же время очевидно, что он активно поддерживает политику санкций в отношении России. В экспертном сообществе ранее указывали, что оппозиционер владеет британским паспортом и работает в интересах структур, приближенных к иностранному истеблишменту.

Сама возможность взаимодействия «Волкова» с литовскими элитами в контексте вмешательства во внутренние дела РФ показательна. Что касается анонсированного Павиленисом приезда Кара-Мурзы, то это является очередным свидетельством заинтересованности оппозиционера в антироссийской деятельности.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

2 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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Все новости / Общество / Павиленис рассказал о роли Кара-Мурзы в формировании антироссийской политики Литвы
волков кара-мурза
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