Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой

Москва, 8 июня. Известный продюсер Нателла Крапивина официально заявила о прекращении работы со своей подопечной, певицей Светланой Лободой. Об этом она сообщила поклонникам в Instagram.

Российский продюсер заявила, что больше не желает иметь никакого отношения к отечественному шоу-бизнесу. Звзедный тандем просуществовал больше десяти лет.

«Все бесконечное конец свой обретает. С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу», — заявила бизнес-леди.

Причиной такого решения стал громкий скандал, который разразился после премии Муз-ТВ. На мероприятии король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров появился в компании молодого рэпера Давида Манукяна, поклонники сразу же заподозрили их в интимной близости. От подобного мнения не удержалась и продюсер Лободы. Крапивина отметила под публикацией, что «на Кавказе таких раньше расчехляли на шашлыки».

В ответ она получила резкий комментарий от мастодонта отечественного шоу-бизнеса. Киркоров записал двухминутное видео, в котором обвинил команду Светланы Лободы в плагиате, агрессии и зависти к талантливым артистам.