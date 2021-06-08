Пашинян объяснил поражение в Карабахе словами «бог отвернулся от Армении»

Ереван, 8 июня. Поражение армянской стороны во время конфликта в Нагорном Карабахе обусловлено тем, что «бог отвернулся от Армении», заявил и. о. премьер-министра страны Никол Пашинян.
Рассуждая о причинах неудачи государства во время военного конфликта в Карабахе, Пашинян отметил, что многие думают о геополитических, экономических или моральных обстоятельствах. Однако у него возникла совершенно другая мысль по этому поводу.
«Пусть она не покажется вам странной. Возможно, бог отвернулся от нас, как написано в 12-м псалме», — уточнил Пашинян.
При этом жители Армении, сами того не замечая, живут в раю, добавил и. о. премьер-министра во время предвыборной встречи в Арагацотнской области.
Ранее Никол Пашинян заявил о готовности обменять своего сына на армянских пленных. С таким предложением он обратился к азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву.