Cadillac открыл прием заказов на новый внедорожник в России

Москва, 8 июня. Пятое поколение Escalade добралось до Российской Федерации.

Американский концерн Cadillac объявил о старте приема заявок на обновленный внедорожник Escalade в России. Флагманский SUV поставляется с бензиновым двигателем на 416 л.с. и объемом в 6,2 литра. Начальная цена автомобиля — 7 777 777 млн рублей.

«Автоновости дня» пишет, что среди классического набора в модели присутствуют пневматическая подвеска, задний дифференциал с электронной блокировкой и колеса на 22 дюйма.

Также новый Escalade отличается навигационной системой, расширенной за счет функций дополненной реальности и звукового сопровождения с камерами на 360 градусов и возможностью ночного видения. По информации дилерских центров, автомобили попадут в салоны к началу следующего месяца.

Другая автомобильная компания из США GMC недавно изменила ценовую политику в отношении модификаций своего кроссовера Terrain 2022 модельного ряда.