Комик Иван Абрамов возмутил россиян высказываниями о жене

Москва, 8 июня. Звезда юмористического шоу Stand Up Иван Абрамов опрометчиво высказался о супруге и ее весе. Пользователи соцсетей накинулись на артиста, раскритиковав за грубые слова.

Юморист откровенно заявил, что если его супруга наберет лишние килограммы, он изменит отношение к ней в худшую сторону. Он добавил, что в мире, кроме его жены, существует огромное количество девушек, которым она будет явно уступать по внешним данным.

«Я сразу ей сказал: «Я изменю на 100% отношение к тебе, если ты поправишься. Я, возможно, тебе не изменю, но, конечно, буду относиться хуже». Это нормально — мужики так созданы», — заявил артист в видео на YouTube-канале «Макарена».

Несмотря на то, что интервью появилось в Сети в марте, внимание пользователей оно привлекло лишь сейчас. Поклонники артиста недоумевают, как, казалось бы, интеллигентный и умный человек может говорить подобные вещи о матери своих детей. Под роликом появилось огромное количество разочарованных высказываний.

«Иван Абрамов — синоним слова разочарование»; «Как можно так говорить о человеке, которого ты любишь? Это ужасно»; «А Иван готов смириться с тем, что его жена бросит, если он станет меньше зарабатывать, например? Ужасные слова! Позор!» — возмущенно заявили россияне.

Сам комик не стал никак разъяснять сложившуюся ситуацию. Вместо оправдательных слов Абрамов ограничил возможность комментирования публикаций в его Instagram-аккаунте.

В последнее время популярность артиста резко «подскочила». После ярких выступлений на площадках в Крыму гастрольный тур юмориста по городам Украины оказался под угрозой срыва.