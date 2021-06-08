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новостей
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
21:19
Политика
«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
21:16
Латинская Америка
Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
21:13
ЦАР
Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
21:12
Шоу-бизнес
Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
21:10
Общество
Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
21:05
ЦАР
Центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ
21:03
Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше
21:02
Происшествия
Петербурженка погибла при попытке спуститься с девятого этажа по простыням
21:00
Общество
Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»
20:58
Особое мнение
Вампиры нашей полосы: Роман Носиков о крови и деньгах в Новосибирске
20:57
Политика
Премьер Франции увидел удар по демократии в пощечине Макрону
20:57
Политика
Экс-канцлер Австрии призвал к пересмотру взаимоотношений с Россией
20:54
Политика
Володин осудил власти Украины за исключение русских из числа коренных народов
20:51
Политика
Глава Венецианской комиссии раскритиковал ряд принятых Украиной законов
20:51
Экономика
Модельная линейка Ford пополнилась гибридным пикапом Maverick
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Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
20:48
Происшествия
Петербургский таксист вытолкал пассажирку из-за замечаний
20:48
Экономика
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Комик Иван Абрамов возмутил россиян высказываниями о жене

  /   Обновлено: 08 июня 2021 19:46
Шоу-бизнес
Комик Иван Абрамов возмутил россиян высказываниями о жене
instagram.com  /  @abramov_ivan

Москва, 8 июня. Звезда юмористического шоу Stand Up Иван Абрамов опрометчиво высказался о супруге и ее весе. Пользователи соцсетей накинулись на артиста, раскритиковав за грубые слова.

Юморист откровенно заявил, что если его супруга наберет лишние килограммы, он изменит отношение к ней в худшую сторону. Он добавил, что в мире, кроме его жены, существует огромное количество девушек, которым она будет явно уступать по внешним данным.

«Я сразу ей сказал: «Я изменю на 100% отношение к тебе, если ты поправишься. Я, возможно, тебе не изменю, но, конечно, буду относиться хуже». Это нормально — мужики так созданы», — заявил артист в видео на YouTube-канале «Макарена».

Несмотря на то, что интервью появилось в Сети в марте, внимание пользователей оно привлекло лишь сейчас. Поклонники артиста недоумевают, как, казалось бы, интеллигентный и умный человек может говорить подобные вещи о матери своих детей. Под роликом появилось огромное количество разочарованных высказываний.

«Иван Абрамов — синоним слова разочарование»;

«Как можно так говорить о человеке, которого ты любишь? Это ужасно»;

«А Иван готов смириться с тем, что его жена бросит, если он станет меньше зарабатывать, например? Ужасные слова! Позор!» — возмущенно заявили россияне.

Сам комик не стал никак разъяснять сложившуюся ситуацию. Вместо оправдательных слов Абрамов ограничил возможность комментирования публикаций в его Instagram-аккаунте.

В последнее время популярность артиста резко «подскочила». После ярких выступлений на площадках в Крыму гастрольный тур юмориста по городам Украины оказался под угрозой срыва.

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Все новости / Шоу-бизнес / Комик Иван Абрамов возмутил россиян высказываниями о жене
женщины абрамов комик жена stand up
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