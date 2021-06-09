Экономист указал на слабые места политики США против «Северного потока — 2»

Белый дом считает завершение строительства трубопровода «Северный поток — 2» свершившимся фактом, теперь американские власти намерены вести переговоры об условиях экспорта российского газа в Европу и обеспечения интересов Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В практическом плане физическое завершение строительства трубопровода было, мне кажется, свершившимся фактом», — сказал американский дипломат.

Блинкен добавил, что США на переговорах с Германией попытаются выработать механизм, который бы гарантировал Украине сохранение транзитных платежей после запуска «Северного потока — 2». Госсекретарь отметил, что Белый дом отказался от новых санкций против российского трубопровода, чтобы не отравлять отношения с Берлином, который инвестировал в этот проект огромные средства.

Федеральное агентство новостей /

Цены бьют рекорды

Между тем, пока «Северный поток — 2» не введен в эксплуатацию, в Европе сохраняются рекордные для летнего периода цены на газ. Причиной высокой стоимости голубого топлива стало ограничение предложения со стороны основных поставщиков — России в лице «Газпрома» и Норвегии.

Экономист Василий Колташов в комментарии Федеральному агентству новостей назвал уникальной ситуацию на рынке углеводородов. Эксперт отметил, что мировые цены на нефть и природный газ будут повышаться и дальше на фоне оживления экономики.

«Норвегия и Россия в лице «Газпрома» стремятся показать, что газ представляет собой ценный ресурс. Если вы получаете газ по трубопроводам в достаточном объеме, то нужно это ценить и относиться к поставщику с уважением», — заявил экономист.

Колташов напомнил, что за последние несколько лет со стороны Украины и Польши было несколько судебных исков к «Газпрому», которые настроили его против работы с такими клиентами. Экономист назвал вполне обоснованным нежелание России наращивать транзит через Украину.

«Украина со временем потеряет транзит. Они должны морально к этому подготовиться. Еще Арсений Яценюк (бывший премьер-министр Украины. — Прим. ФАН) сказал, что в будущем Украина станет аграрной державой, то есть вернется в прекрасный XV век. Тогда газ и нефть не использовались, а электричество было предметом баловства алхимиков. Украина находится на этом пути и вскоре потеряет транзит газа», — уверен эксперт.

Колташов пояснил, что в сложившейся ситуации страны Евросоюза, а особенно Германия, заинтересованы в том, чтобы как можно скорее завершить «Северный поток — 2» и не зависеть от Украины, которая контролируется Вашингтоном.

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Партия благополучия

Несмотря на то, что США отказались от новых санкций против «Северного потока — 2», не исключено, что Вашингтон продолжит оказывать давление на проект после его строительства. Эксперты предполагают, что в случае прихода к власти в Германии партии «Зеленые», «Северный поток — 2» может столкнуться с новыми ограничениями.

Однако Колташов усомнился, что «Зеленые» смогут получить серьезную поддержку избирателей и большинство в бундестаге.

«Партия «Зеленые» в Германии находится под контролем Соединенных Штатов. Одна из задач «Зеленых» ;— сделать экономику Германии менее индустриальной и понизить ее конкурентоспособность. «Северный поток — 2» важен для Германии, поскольку он позволит Берлину при любой конъюнктуре и ценах на нефть получать по выгодным контрактам природный газ, который обеспечивает работу немецкой экономики», — объяснил эксперт.

Колташов обратил внимание, что «Зеленые» пользуются поддержкой в самых благополучных регионах ФРГ. Однако в других регионах страны, где экономическая ситуация хуже, людей заботят другие проблемы.

«Голосование за «Зеленых» — это баловство немецкого среднего класса. Когда голодно и холодно, нет работы и денег, за «Зеленых» не голосуют. Это — партия благополучия. А можно ли говорить, что немецкая экономика после полутора лет пандемии благополучная? Прагматизм немецкого обывателя, который должен был пробудиться за полтора года локдаунов, сыграет решающую роль», — подчеркнул эксперт.

Никто не умаляет важность экологической политики, однако «Зеленые» не соизмеряют свои проекты с реалиями и потребностями немецких экономики и общества, добавил Колташов. Он обратил внимание, что экологические проекты есть у всех политических партий Германии, однако они предлагают решения и других проблем. Колташов усомнился, что США стоит рассчитывать на победу «Зеленых» на выборах в ФРГ.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал решение США остановить санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG. Компания является оператором газопровода «Северный поток — 2».