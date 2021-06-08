Драпеко: «Исключение русских из коренных народов Украины попахивает Третьим рейхом»

Мы, российские парламентарии, на заседании Госдумы во вторник приняли жесткое заявление с осуждением украинского законопроекта, по которому русские и другие национальные меньшинства на Украине исключаются из числа коренных народов. По этому закону, проект которого внес в Верховную раду украинский президент Владимир Зеленский, помимо украинцев, коренными народами на Украине признаются только крымские татары, крымчаки и караимы. Таким образом, этот провокационный закон дискриминирует до трети граждан Украины.

В нашем постановлении говорится, что буквально росчерком пера права считаться на Украине коренными народами лишаются миллионы русских (а это как минимум 17,2% населения), сотни тысяч белорусов и молдаван, венгры и русины, евреи, болгары, греки, армяне и другие национальные меньшинства.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Наше заявление мы направили президенту и Правительству Российской Федерации, в Межпарламентскую ассамблею СНГ, в парламенты стран — членов ЕС, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы. Мы призываем осудить попытку рассорить население Украины, разделив его на коренное и некоренное. Лично я считаю, что подобные дискриминационные законы — это совершенно возмутительное явление, немыслимое в современном мире и чреватое самыми серьезными последствиями, в том числе для самого существования украинского государства.

Если уж они определили, кто у них является «коренным», а кто — «некоренным», им стоит идти до конца и не допускать «некоренных» в органы власти! Пускай Украиной тогда руководят только «щирые», которые будут доказывать «чистоту» своего происхождения, как говорится, до седьмого колена!

А если говорить всерьез, то исключение русских и других национальных меньшинств из числа коренных народов Украины попахивает Третьим рейхом с их законами о расовой неполноценности. Это крайне опасно.