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08 июня 21:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
21:19
Политика
«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
21:16
Латинская Америка
Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
21:13
ЦАР
Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
21:12
Шоу-бизнес
Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
21:10
Общество
Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
21:05
ЦАР
Центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ
21:03
Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше
21:02
Происшествия
Петербурженка погибла при попытке спуститься с девятого этажа по простыням
21:00
Общество
Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»
20:58
Особое мнение
Вампиры нашей полосы: Роман Носиков о крови и деньгах в Новосибирске
20:57
Политика
Премьер Франции увидел удар по демократии в пощечине Макрону
20:57
Политика
Экс-канцлер Австрии призвал к пересмотру взаимоотношений с Россией
20:54
Политика
Володин осудил власти Украины за исключение русских из числа коренных народов
20:51
Политика
Глава Венецианской комиссии раскритиковал ряд принятых Украиной законов
20:51
Экономика
Модельная линейка Ford пополнилась гибридным пикапом Maverick
20:49
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
20:48
Происшествия
Петербургский таксист вытолкал пассажирку из-за замечаний
20:48
Экономика
Депутаты ГД приняли закон о конвертируемом займе для стартапов
20:46
Экономика
Свыше половины жителей России могут вскоре выйти на фондовый рынок
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Драпеко: «Исключение русских из коренных народов Украины попахивает Третьим рейхом»

Политика
Драпеко: «Исключение русских из коренных народов Украины попахивает Третьим рейхом»
Федеральное агентство новостей  / 

Мы, российские парламентарии, на заседании Госдумы во вторник приняли жесткое заявление с осуждением украинского законопроекта, по которому русские и другие национальные меньшинства на Украине исключаются из числа коренных народов. По этому закону, проект которого внес в Верховную раду украинский президент Владимир Зеленский, помимо украинцев, коренными народами на Украине признаются только крымские татары, крымчаки и караимы. Таким образом, этот провокационный закон дискриминирует до трети граждан Украины.

В нашем постановлении говорится, что буквально росчерком пера права считаться на Украине коренными народами лишаются миллионы русских (а это как минимум 17,2% населения), сотни тысяч белорусов и молдаван, венгры и русины, евреи, болгары, греки, армяне и другие национальные меньшинства.

Елена Драпеко: «Исключение русских из числа коренных народов Украины попахивает Третьим рейхом»
duma.gov.ru  / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Наше заявление мы направили президенту и Правительству Российской Федерации, в Межпарламентскую ассамблею СНГ, в парламенты стран — членов ЕС, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы. Мы призываем осудить попытку рассорить население Украины, разделив его на коренное и некоренное. Лично я считаю, что подобные дискриминационные законы — это совершенно возмутительное явление, немыслимое в современном мире и чреватое самыми серьезными последствиями, в том числе для самого существования украинского государства.

Если уж они определили, кто у них является «коренным», а кто — «некоренным», им стоит идти до конца и не допускать «некоренных» в органы власти! Пускай Украиной тогда руководят только «щирые», которые будут доказывать «чистоту» своего происхождения, как говорится, до седьмого колена!

А если говорить всерьез, то исключение русских и других национальных меньшинств из числа коренных народов Украины попахивает Третьим рейхом с их законами о расовой неполноценности. Это крайне опасно.

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Все новости / Политика / Драпеко: «Исключение русских из коренных народов Украины попахивает Третьим рейхом»
украина госдума третий рейх елена драпеко
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