Победители конкурса «Старт в науку» представят свои работы на форуме «Армия-2021»

Москва, 8 июня. Российские кадеты, получившие призовые места в конкурсе «Старт в науку», представят свои работы на форуме «Армия-2021», заявил замминистра обороны РФ Николай Панков.

По его словам, технополис «Эра» отбирает лучшие работы учащихся. При этом кадеты получат возможность усовершенствовать свои знания.

«Затем лучшие работы будут участвовать в международном военно-техническом форуме «Армия-2021»», — отметил Панков.

В общей сложности будет представлено десять работ в области робототехники. Среди финалистов конкурса значатся ученики 5-11 классов.

Ранее также сообщалось, что в рамках форума «Армия-2021» состоится конгресс «Диверсификация ОПК». Повышение спроса на гражданскую продукцию предприятий оборонно-промышленного комплекса станет одной из главных тем мероприятия.

Как сообщает сайт 360tv.ru, в подмосковном «Авангарде» стартовали бесплатные военные сборы школьников.