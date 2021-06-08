Немецкие ученые обнаружили в коровьем молоке опасный для человека токсин

Берлин, 8 июня. Коровье молоко содержит опасный токсин, который может передаваться человеку. Такое открытие сделали немецкие ученые.

Специалисты из Галле-Виттенбергского университета и Института биохимии растений им. Лейбница провели исследование, в ходе которого они проанализировали коровье молоко в сыром виде на наличие токсина гипоглицина А. В результате выяснилось, что коровы во время выпаса могут съедать семена или саженцы кленовых деревьев, из-за чего в молоке появляется опасное вещество.

Этот элемент при попадании в организм способен привести к развитию серьезных заболеваний и даже к летальному исходу. Токсин нарушает энергетический обмен. Одним из симптомов недуга считается очень низкий уровень сахара в крови.

Эксперты ранее перечислили продукты, которые не стоит употреблять в сыром виде. Так, в числе опасных для человека оказались картофель, баклажаны и фасоль.