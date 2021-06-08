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08 июня 19:55
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новостей
19:52
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
19:49
Армия
Пашинян объяснил поражение в Карабахе словами «бог отвернулся от Армении»
19:48
Политика
Мартынов высмеял курьез с паролем от почты конгрессмена США Мо Брукса
19:47
Экономика
Cadillac открыл прием заказов на новый внедорожник в России
19:45
Шоу-бизнес
Комик Иван Абрамов возмутил россиян высказываниями о жене
19:43
Общество
Башкирский мед под угрозой: в республике массово гибнут пчелы
19:43
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Star Парад с Даной Борисовой. Даниил Вершинин и тайны сериала «Пищеблок»
19:42
Ближний Восток
Ливан выделит 197 млн долларов своей энергетической компании, чтобы избежать блэкаута
19:42
Политика
Жители Евросоюза выступили против «защиты» Байдена от России
19:41
Происшествия
СК добился ареста имущества на 13 млрд рублей у коррупционеров в РФ
19:35
Технологии
Победители конкурса «Старт в науку» представят свои работы на форуме «Армия-2021»
19:35
Общество
Немецкие ученые обнаружили в коровьем молоке опасный для человека токсин
19:34
Общество
Китаянка разочаровалась после крупного выигрыша в лотерею
19:32
Общество
Латвийский политик: Британские солдаты из контингента НАТО считают нас унтерменшами
19:32
Происшествия
Бывших сотрудников РЭО ГИБДД в Алтайском крае задержали за взятки
19:29
Общество
Россиянам назвали возможные сроки возобновления полетов на египетские курорты
19:23
Политика
МИД России считает, что перенос минской площадки не изменит действия Киева
19:21
Экономика
Минэнерго США улучшило прогноз по стоимости нефти Brent на 2021 год
19:18
Общество
Как «Дю Солей» не попал на Олимпиаду в Сочи: Эдгард Запашный о цирке и спорте
19:18
Общество
«Белый» хакер заверил в безопасности систем России после сбоя в работе мировых сайтов
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Китаянка разочаровалась после крупного выигрыша в лотерею

Общество
Китаянка разочаровалась после крупного выигрыша в лотерею
photl.com

Пекин, 8 июня. Жительница Китая выиграла в лотерею потребительских купонов на сумму 100 млн юаней. Но, чтобы воспользоваться бесплатными услугами по купонам, девушке пришлось платить самой.

Китаянка оказалась самой везучей из трех миллионов своих соотечественников, которые также, как она, решили поймать удачу за хвост. Когда девушка стала обладательницей заветных купонов, о ней узнал весь китайский интернет. Купоны на бесплатные услуги в денежном эквиваленте равнялись 100 млн юаней (1,1 млрд рублей), однако использовать их следовало с некоторыми оговорками, сообщает South China Morning Post.

«Я что, могу теперь не работать?» — написала счастливица в социальной сети в день выигрыша.

Однако вскоре гражданку КНР постигло разочарование. Дело в том, что на реализацию купонов отводился всего один год. К тому же, для того, чтобы воспользоваться «бесплатными» купонами очень многие вещи китаянке пришлось оплачивать из своего кармана. Так, девушка отправилась на бесплатные курсы пилотирования вертолета в США, но за проезд и проживание в США победительница розыгрыша платила сама.

Когда женщина посчитала, во сколько ей обошелся «выигрыш», она по-настоящему расстроилась. Всего на путешествия за «бесплатными» развлечениями китаянка потратила более 200 тыс. юаней (2,2 млн рублей). К тому же, из-за бесконечных перелетов она сильно подорвала свое здоровье, а потом и фирма, которую гражданка Китая открыла на родине, была закрыта по требованию властей.

«Все, что случилось со мной, больше похоже на насмешку», — сетовала еще вчера самая счастливая китаянка на свете.

Обладательница «несметного богатства» рассказала обо всем, что с ней случилось, с одной целью. Девушка хотела предостеречь других людей, которые могут оказаться в такой же «интересной» ситуации.

Ранее ФАН публиковал историю одной американки, которая разбогатела благодаря собственной ошибке. Женщина случайно приобрела сразу 50 билетов, один из которых принес ей 2 млн долларов.

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Все новости / Общество / Китаянка разочаровалась после крупного выигрыша в лотерею
китай деньги выигрыш лотерея разочарование потребительские купоны бесплатные услуги
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