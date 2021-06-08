Китаянка разочаровалась после крупного выигрыша в лотерею

Пекин, 8 июня. Жительница Китая выиграла в лотерею потребительских купонов на сумму 100 млн юаней. Но, чтобы воспользоваться бесплатными услугами по купонам, девушке пришлось платить самой.

Китаянка оказалась самой везучей из трех миллионов своих соотечественников, которые также, как она, решили поймать удачу за хвост. Когда девушка стала обладательницей заветных купонов, о ней узнал весь китайский интернет. Купоны на бесплатные услуги в денежном эквиваленте равнялись 100 млн юаней (1,1 млрд рублей), однако использовать их следовало с некоторыми оговорками, сообщает South China Morning Post.

«Я что, могу теперь не работать?» — написала счастливица в социальной сети в день выигрыша.

Однако вскоре гражданку КНР постигло разочарование. Дело в том, что на реализацию купонов отводился всего один год. К тому же, для того, чтобы воспользоваться «бесплатными» купонами очень многие вещи китаянке пришлось оплачивать из своего кармана. Так, девушка отправилась на бесплатные курсы пилотирования вертолета в США, но за проезд и проживание в США победительница розыгрыша платила сама.

Когда женщина посчитала, во сколько ей обошелся «выигрыш», она по-настоящему расстроилась. Всего на путешествия за «бесплатными» развлечениями китаянка потратила более 200 тыс. юаней (2,2 млн рублей). К тому же, из-за бесконечных перелетов она сильно подорвала свое здоровье, а потом и фирма, которую гражданка Китая открыла на родине, была закрыта по требованию властей.

«Все, что случилось со мной, больше похоже на насмешку», — сетовала еще вчера самая счастливая китаянка на свете.

Обладательница «несметного богатства» рассказала обо всем, что с ней случилось, с одной целью. Девушка хотела предостеречь других людей, которые могут оказаться в такой же «интересной» ситуации.

Ранее ФАН публиковал историю одной американки, которая разбогатела благодаря собственной ошибке. Женщина случайно приобрела сразу 50 билетов, один из которых принес ей 2 млн долларов.