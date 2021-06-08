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08 июня 19:55
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новостей
19:52
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
19:49
Армия
Пашинян объяснил поражение в Карабахе словами «бог отвернулся от Армении»
19:48
Политика
Мартынов высмеял курьез с паролем от почты конгрессмена США Мо Брукса
19:47
Экономика
Cadillac открыл прием заказов на новый внедорожник в России
19:45
Шоу-бизнес
Комик Иван Абрамов возмутил россиян высказываниями о жене
19:43
Общество
Башкирский мед под угрозой: в республике массово гибнут пчелы
19:43
ФАН-ТВ
Star Парад с Даной Борисовой. Даниил Вершинин и тайны сериала «Пищеблок»
19:42
Ближний Восток
Ливан выделит 197 млн долларов своей энергетической компании, чтобы избежать блэкаута
19:42
Политика
Жители Евросоюза выступили против «защиты» Байдена от России
19:41
Происшествия
СК добился ареста имущества на 13 млрд рублей у коррупционеров в РФ
19:35
Технологии
Победители конкурса «Старт в науку» представят свои работы на форуме «Армия-2021»
19:35
Общество
Немецкие ученые обнаружили в коровьем молоке опасный для человека токсин
19:34
Общество
Китаянка разочаровалась после крупного выигрыша в лотерею
19:32
Общество
Латвийский политик: Британские солдаты из контингента НАТО считают нас унтерменшами
19:32
Происшествия
Бывших сотрудников РЭО ГИБДД в Алтайском крае задержали за взятки
19:29
Общество
Россиянам назвали возможные сроки возобновления полетов на египетские курорты
19:23
Политика
МИД России считает, что перенос минской площадки не изменит действия Киева
19:21
Экономика
Минэнерго США улучшило прогноз по стоимости нефти Brent на 2021 год
19:18
Общество
Как «Дю Солей» не попал на Олимпиаду в Сочи: Эдгард Запашный о цирке и спорте
19:18
Общество
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Бывших сотрудников РЭО ГИБДД в Алтайском крае задержали за взятки

Происшествия
Бывших сотрудников РЭО ГИБДД в Алтайском крае задержали за взятки
pixabay.com

Горно-Алтайск, 8 июня. Правоохранители завели уголовное дело на бывших сотрудников РЭО ГИБДД в Алтайском крае по подозрению во взяточничестве.

По версии следствия, с июля прошлого года по апрель 2021 года начальник и его подчиненный получали взятки от будущих водителей за положительные оценки на экзаменах. Общая сумма полученных средств составила более 350 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»). Следствие готовит ходатайство об избрании меры пресечения.

Уральского полицейского задержали по подозрению во взяточничестве, сообщат сайт 360tv.ru. Мужчина стал фигурантом уголовного дела.

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Все новости / Происшествия / Бывших сотрудников РЭО ГИБДД в Алтайском крае задержали за взятки
алтай взятки рэо гибдд
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