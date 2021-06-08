Бывших сотрудников РЭО ГИБДД в Алтайском крае задержали за взятки

Горно-Алтайск, 8 июня. Правоохранители завели уголовное дело на бывших сотрудников РЭО ГИБДД в Алтайском крае по подозрению во взяточничестве.

По версии следствия, с июля прошлого года по апрель 2021 года начальник и его подчиненный получали взятки от будущих водителей за положительные оценки на экзаменах. Общая сумма полученных средств составила более 350 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»). Следствие готовит ходатайство об избрании меры пресечения.

Уральского полицейского задержали по подозрению во взяточничестве, сообщат сайт 360tv.ru. Мужчина стал фигурантом уголовного дела.