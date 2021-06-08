Россиянам назвали возможные сроки возобновления полетов на египетские курорты

Москва, 8 июня. Российские авиационные компании рассчитывают на возобновление прямых авиарейсов с курортами Египта.

Предполагается, что самолеты начнут летать уже в начале июля этого года. Речь идет о возобновлении прямого регулярного авиасообщения. Немного позднее планируют запустить чартерные рейсы в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха. Об этом рассказал «Интерфаксу» информированный источник.

До этого сообщалось, что власти Марокко частично возобновят авиасообщение с 15 июня. Такое решение приняли в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.