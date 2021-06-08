Беглого рецидивиста задержали с оружием в шкафу в Нижнем Тагиле

Екатеринбург, 8 июня. В Нижнем Тагиле рецидивиста, объявленного в федеральный розыск в 2018 году, задержали с пистолетом в шкафу. Его обнаружили на улице Энтузиастов.

Мужчина прятался в шкафу с заряженным пистолетом в руках, когда правоохранители зашли в его квартиру. Во время обысков было обнаружено разобранное двуствольное охотничье ружье, пистолет и патроны.

Задержанный мужчина более 20 лет провел в местах лишения свободы. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Ранее грабителя-рецидивиста задержали за кражу телефона в Невском районе. Уголовное дело возбуждено по статье о грабеже.