МИД России считает, что перенос минской площадки не изменит действия Киева

Москва, 8 июня. Куда не пересаживай, ситуация с действиями Украины не изменится, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации.

Таким образом в МИД РФ прокомментировали предложение переноса минской площадки переговоров по Донбассу.

Ранее бывший украинский президент Леонид Кравчук рассказал, что формат переговоров по ситуации в регионе можно будет изменить после того, как встречи перенесут из Минска на другую площадку. Он уточнил, что об этом можно будет говорить, когда сделают замену на Варшаву или Женеву.