Создатели «Спутника V» прокомментировали случаи примагничивания металла к месту укола

Москва, 8 июня. Привившиеся от коронавируса пациенты стали сообщать о примагничивании металла к месту укола. В Центре имени Н.Ф. Гамалеи объяснили это явление.

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил причину примагничивания металла к месту укола при вакцинации от коронавирусной инфекции. По словам специалиста, это никак не связано с теорией о чипировании. Причиной такого явления является электричество в человеческом теле.

«Что такое вакцина? Она представляет собой просто жидкость, содержащую антигены коронавируса и больше ничего, это просто фантазия у людей играет», — заявил он.

Специалист отметил, что электричество является важным элементом человеческой нервной системы. Некоторые люди способны «примагничивать» к своему телу различные металлические предметы: ложки, вилки, монеты, ножи и так далее. По словам Бутенко, в этом нет ничего удивительного.

Ранее в Министерстве здравоохранения РФ заявили, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации. Так же для этого пригоден препарат «Спутник Лайт».