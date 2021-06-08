Нарушившая коронавирусные ограничения Бузова сбежала от итальянской полиции

Рим, 8 июня. Ведущая Ольга Бузова похвасталась своим отдыхом в Италии. Девушка злостно нарушила коронавирусные ограничения, о чем гордо заявила поклонникам на своей странице в Instagram.

Певица решила устроить себе римские каникулы. Она гуляет по городу и осматривает достопримечательности. Звезда посетила свое любимое место — фонтан Треви, который закрыт для туристов. Но Бузову это не остановило.

Звезда сцены готова была залезть на достопримечательность, лишь бы загадать желание и бросить монетку. Певица, несмотря на присутствовавших неподалеку полицейских, сделала фото. Причем разгуливала по городу певица без маски, за что в Европе штрафуют.

Впрочем, когда полицейские заинтересовались 35-летней певицей, Бузова сразу принялась бежать.

«Еще секунда, и нас бы забрали», — поделилась эмоциями поп-исполнительница.

Интересно, что границы Италии до сих пор закрыты для россиян. Въезд в эту страну разрешен только некоторым категориям граждан, которые по приезде обязаны соблюдать двухнедельный карантин. Как Бузова попала в Рим, остается только гадать.

Бузова не так давно оказалась в центре скандала после того, как стало известно о ее работе над новой постановкой МХАТ имени Горького. Многие представители шоу-бизнеса были шокированы, что певица, которая, по их мнению, не обладает талантом, выйдет на сцену легендарного театра.