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08 июня 19:55
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новостей
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Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
19:49
Армия
Пашинян объяснил поражение в Карабахе словами «бог отвернулся от Армении»
19:48
Политика
Мартынов высмеял курьез с паролем от почты конгрессмена США Мо Брукса
19:47
Экономика
Cadillac открыл прием заказов на новый внедорожник в России
19:45
Шоу-бизнес
Комик Иван Абрамов возмутил россиян высказываниями о жене
19:43
Общество
Башкирский мед под угрозой: в республике массово гибнут пчелы
19:43
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Star Парад с Даной Борисовой. Даниил Вершинин и тайны сериала «Пищеблок»
19:42
Ближний Восток
Ливан выделит 197 млн долларов своей энергетической компании, чтобы избежать блэкаута
19:42
Политика
Жители Евросоюза выступили против «защиты» Байдена от России
19:41
Происшествия
СК добился ареста имущества на 13 млрд рублей у коррупционеров в РФ
19:35
Технологии
Победители конкурса «Старт в науку» представят свои работы на форуме «Армия-2021»
19:35
Общество
Немецкие ученые обнаружили в коровьем молоке опасный для человека токсин
19:34
Общество
Китаянка разочаровалась после крупного выигрыша в лотерею
19:32
Общество
Латвийский политик: Британские солдаты из контингента НАТО считают нас унтерменшами
19:32
Происшествия
Бывших сотрудников РЭО ГИБДД в Алтайском крае задержали за взятки
19:29
Общество
Россиянам назвали возможные сроки возобновления полетов на египетские курорты
19:23
Политика
МИД России считает, что перенос минской площадки не изменит действия Киева
19:21
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Минэнерго США улучшило прогноз по стоимости нефти Brent на 2021 год

Экономика
Минэнерго США улучшило прогноз по стоимости нефти Brent на 2021 год
pixabay.com

Вашингтон, 8 июня. Министерство энергетики США повысило прогноз по цене нефти североморской марки Brent в стране на 2021 год. Об этом свидетельствуют данные отчета ведомства.

Так, прогноз был повышен с 62,3 до 65,2 доллара за один баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

Также американское минэнерго немного повысило прогноз по объему нефтедобычи в текущем году. Ожидаемый уровень вырос на 60 тыс. баррелей в сутки, до 11,08 млн б/с.

Нефть продолжит свое укрепление на фоне вакцинации населения мира от коронавируса, ожидают аналитики. Хорошую поддержку черному золоту оказали заседания министров стран ОПЕК, по итогам которых были даны перспективные прогнозы на этот год.

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нефть brent минэнерго сша
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