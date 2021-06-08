Минэнерго США улучшило прогноз по стоимости нефти Brent на 2021 год

Вашингтон, 8 июня. Министерство энергетики США повысило прогноз по цене нефти североморской марки Brent в стране на 2021 год. Об этом свидетельствуют данные отчета ведомства.

Так, прогноз был повышен с 62,3 до 65,2 доллара за один баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

Также американское минэнерго немного повысило прогноз по объему нефтедобычи в текущем году. Ожидаемый уровень вырос на 60 тыс. баррелей в сутки, до 11,08 млн б/с.

Нефть продолжит свое укрепление на фоне вакцинации населения мира от коронавируса, ожидают аналитики. Хорошую поддержку черному золоту оказали заседания министров стран ОПЕК, по итогам которых были даны перспективные прогнозы на этот год.