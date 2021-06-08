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08 июня 19:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:52
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
19:49
Армия
Пашинян объяснил поражение в Карабахе словами «бог отвернулся от Армении»
19:48
Политика
Мартынов высмеял курьез с паролем от почты конгрессмена США Мо Брукса
19:47
Экономика
Cadillac открыл прием заказов на новый внедорожник в России
19:45
Шоу-бизнес
Комик Иван Абрамов возмутил россиян высказываниями о жене
19:43
Общество
Башкирский мед под угрозой: в республике массово гибнут пчелы
19:43
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19:42
Ближний Восток
Ливан выделит 197 млн долларов своей энергетической компании, чтобы избежать блэкаута
19:42
Политика
Жители Евросоюза выступили против «защиты» Байдена от России
19:41
Происшествия
СК добился ареста имущества на 13 млрд рублей у коррупционеров в РФ
19:35
Технологии
Победители конкурса «Старт в науку» представят свои работы на форуме «Армия-2021»
19:35
Общество
Немецкие ученые обнаружили в коровьем молоке опасный для человека токсин
19:34
Общество
Китаянка разочаровалась после крупного выигрыша в лотерею
19:32
Общество
Латвийский политик: Британские солдаты из контингента НАТО считают нас унтерменшами
19:32
Происшествия
Бывших сотрудников РЭО ГИБДД в Алтайском крае задержали за взятки
19:29
Общество
Россиянам назвали возможные сроки возобновления полетов на египетские курорты
19:23
Политика
МИД России считает, что перенос минской площадки не изменит действия Киева
19:21
Экономика
Минэнерго США улучшило прогноз по стоимости нефти Brent на 2021 год
19:18
Общество
Как «Дю Солей» не попал на Олимпиаду в Сочи: Эдгард Запашный о цирке и спорте
19:18
Общество
«Белый» хакер заверил в безопасности систем России после сбоя в работе мировых сайтов
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Баранец посоветовал генералам пить валидол после визита Шойгу в московский военкомат

Армия
Баранец посоветовал генералам пить валидол после визита Шойгу в московский военкомат
ПолитРоссия

Москва, 8 июня. Внезапная проверка одного из московских военкоматов министром обороны РФ многих генералов заставит покупать валидол, заявил обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

По его словам, Сергей Шойгу увидел лишь малую часть того, что происходит в военкоматах. Проблемы произрастают со времен экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Хотя постепенно ситуация нормализуется, в военкоматах все по-прежнему сложно.

«Проблем куча. И то, что Шойгу увидел в Черемушкинском райвоенкомате, это только начало, кусочек той незавидной картины, с которой столкнулся министр. И сегодня там будут пить валидол не только районные военкомы, но и городские, а также областные», — сказал Баранец в комментарии «Царьграду».

Он также посоветовал пить валидол некоторым генералам. Именно они должны были заниматься решением проблем.

Ранее были опубликованы уникальные кадры визита Шойгу в московский военкомат. Во время проверки министр обратил внимание на отсутствие в организации компьютеров. В этой связи он даже сравнил здешних работников с партизанами, которые раньше передавали письма, закладывая их в дупла.

Ранее в Минобороны сообщали о планах создать в России автомобильные войска, пишет сайт 360tv.ru.

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Все новости / Армия / Баранец посоветовал генералам пить валидол после визита Шойгу в московский военкомат
россия шойгу баранец
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