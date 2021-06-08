Баранец посоветовал генералам пить валидол после визита Шойгу в московский военкомат

Москва, 8 июня. Внезапная проверка одного из московских военкоматов министром обороны РФ многих генералов заставит покупать валидол, заявил обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

По его словам, Сергей Шойгу увидел лишь малую часть того, что происходит в военкоматах. Проблемы произрастают со времен экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Хотя постепенно ситуация нормализуется, в военкоматах все по-прежнему сложно.

«Проблем куча. И то, что Шойгу увидел в Черемушкинском райвоенкомате, это только начало, кусочек той незавидной картины, с которой столкнулся министр. И сегодня там будут пить валидол не только районные военкомы, но и городские, а также областные», — сказал Баранец в комментарии «Царьграду».

Он также посоветовал пить валидол некоторым генералам. Именно они должны были заниматься решением проблем.

Ранее были опубликованы уникальные кадры визита Шойгу в московский военкомат. Во время проверки министр обратил внимание на отсутствие в организации компьютеров. В этой связи он даже сравнил здешних работников с партизанами, которые раньше передавали письма, закладывая их в дупла.

Ранее в Минобороны сообщали о планах создать в России автомобильные войска, пишет сайт 360tv.ru.