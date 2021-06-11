Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 11:40
11:36
Экономика
Стали известны цены на все версии iPhone 13
11:36
Политика
В Польше сожалеют, что Белый дом несерьезно относится к консультациям с союзниками
11:36
Происшествия
Бывшего министра транспорта Алтайского края задержали по делу о взятке
11:35
Общество
Власти Бурятии приостановят работу фудкортов и кинотеатров с 12 июня на фоне пандемии
11:35
Происшествия
Житель Петербурга отобрал телефон у девятилетнего школьника
11:35
Происшествия
Жительницу Саратова испугали выползшие из унитаза змеи
11:29
Экономика
Минпромторг исключил дефицит сахара в России
11:29
Политика
Политолог Шевцов усомнился в новых санкциях ЕС против Белоруссии
11:24
Общество
В России заразились коронавирусом еще 12 505 человек
11:22
Украина
Украинский эксперт: Закон «О побратимстве» добьет разложившиеся ВСУ
Все новости

США ввели санкции против сети, якобы финансирующей хуситов

  /   Обновлено: 11 июня 2021 11:26
Ближний Восток
США ввели санкции против сети, якобы финансирующей хуситов
Global Look Press  /  Hani Al-Ansi / dpa

 

Сана, 11 июня. Министерство финансов США ввело санкции в отношении сети, которая, как утверждают американские чиновники, финансирует Корпус стражей Исламской революции (КСИР) и йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы).

В американском ведомстве пояснили, что сеть, возглавляемая находящимся в Иране финансистом хуситов Саидом аль-Джемалем, генерирует десятки миллионов долларов от продажи товаров, в том числе иранской нефти, значительная часть которых направляется к «Ансар Аллах» через сложную систему посредников и обменных пунктов в различных странах.

«Финансовая поддержка этой сети позволяет хуситам совершать ужасные нападения, угрожающие гражданской и критически важной инфраструктуре в Йемене и Саудовской Аравии. Эти нападения подрывают усилия по прекращению конфликта и, что самое трагичное, приводят к голоду десятков миллионов ни в чем не повинных гражданских лиц», — говорится в заявлении Андреа Гаки, главе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США

Под рестрикции попали, в частности, семь физических лиц — граждане Великобритании, Индии, Сомали, Сирии и Йемена — а также компании Addon General Trading, Swaid & Sons for Exchange и судно Triple Success.

 «Соединенные Штаты будут продолжать оказывать давление на хуситов, чтобы те согласились с прекращением огня и вступили в реальные переговоры по урегулированию йеменского конфликта. Сегодня мы определили сеть подставных компаний и посредников, которые поддерживают хуситов в координации с КСИР», — подчеркивается в заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена.

При этом администрация президента США Джо Байдена также сняла санкции с нескольких бывших иранских чиновников, ранее замешанных в операциях по покупке, транспортировке и продаже иранской нефтехимической продукции.

Вооруженный конфликт в Йемене, разгоревшийся в 2014 году, когда хуситы изгнали поддерживаемое Саудовской Аравией правительство из столицы Саны, повлек за собой крупнейший гуманитарный кризис в мире. По данным Организации Объединенных Наций (ООН), более 20 миллионов человек нуждаются в помощи, а четыре миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

Военные действия в республике продолжаются по сей день. Так, 10 июня город Мариб в центральной части страны подвергся обстрелу баллистическими ракетами, выпущенными повстанцами «Ансар Аллах». Две ракеты взорвались в центре населенного пункта. В результате обстрела погибли 8 мирных жителей, сообщают местные власти.

С февраля хуситы ведут ожесточенные бои с правительственными войсками Йемена, чтобы взять под контроль Мариб — самый важный оплот правительства. Этот район также богат нефтью и газом.

В середине того же месяца Минфин США сообщил, что исключил это движение из перечня террористических организаций. При этом 20 мая американская сторона ввела санкции в отношении двух военных чиновников «Ансар Аллах», руководящих операциями по захвату йеменской провинции Мариб.

Вернуться назад

Все новости / Ближний Восток / США ввели санкции против сети, якобы финансирующей хуситов
санкции сша йемен хуситы
Комментировать
Эксклюзив
Житель Петербурга отобрал телефон у девятилетнего школьника
Житель Петербурга отобрал телефон у девятилетнего школьника
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 256297 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 110765 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 67859 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 53197 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 47452 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Рейтинг@Mail.ru