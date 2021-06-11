США ввели санкции против сети, якобы финансирующей хуситов

Сана, 11 июня. Министерство финансов США ввело санкции в отношении сети, которая, как утверждают американские чиновники, финансирует Корпус стражей Исламской революции (КСИР) и йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы).

US sanctions a smuggling network that helps fund Iran’s IRGC and Iran-aligned Houthi fighters in Yemen https://t.co/m1r2AxAJEQ pic.twitter.com/Pbe0UPgtZG — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 10, 2021

В американском ведомстве пояснили, что сеть, возглавляемая находящимся в Иране финансистом хуситов Саидом аль-Джемалем, генерирует десятки миллионов долларов от продажи товаров, в том числе иранской нефти, значительная часть которых направляется к «Ансар Аллах» через сложную систему посредников и обменных пунктов в различных странах.

«Финансовая поддержка этой сети позволяет хуситам совершать ужасные нападения, угрожающие гражданской и критически важной инфраструктуре в Йемене и Саудовской Аравии. Эти нападения подрывают усилия по прекращению конфликта и, что самое трагичное, приводят к голоду десятков миллионов ни в чем не повинных гражданских лиц», — говорится в заявлении Андреа Гаки, главе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США

Newly announced sanctions on designated members of a smuggling network that helps fund Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force (IRGC-QF) and the Houthis in Yemen.



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Под рестрикции попали, в частности, семь физических лиц — граждане Великобритании, Индии, Сомали, Сирии и Йемена — а также компании Addon General Trading, Swaid & Sons for Exchange и судно Triple Success.

«Соединенные Штаты будут продолжать оказывать давление на хуситов, чтобы те согласились с прекращением огня и вступили в реальные переговоры по урегулированию йеменского конфликта. Сегодня мы определили сеть подставных компаний и посредников, которые поддерживают хуситов в координации с КСИР», — подчеркивается в заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена.

The United States will maintain pressure on Houthis to accept a ceasefire and engage in real talks to resolve the Yemen conflict. Today, we designated a network of front companies and intermediaries that support the Houthis in coordination with IRGC-QF. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 10, 2021

При этом администрация президента США Джо Байдена также сняла санкции с нескольких бывших иранских чиновников, ранее замешанных в операциях по покупке, транспортировке и продаже иранской нефтехимической продукции.

Вооруженный конфликт в Йемене, разгоревшийся в 2014 году, когда хуситы изгнали поддерживаемое Саудовской Аравией правительство из столицы Саны, повлек за собой крупнейший гуманитарный кризис в мире. По данным Организации Объединенных Наций (ООН), более 20 миллионов человек нуждаются в помощи, а четыре миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

Военные действия в республике продолжаются по сей день. Так, 10 июня город Мариб в центральной части страны подвергся обстрелу баллистическими ракетами, выпущенными повстанцами «Ансар Аллах». Две ракеты взорвались в центре населенного пункта. В результате обстрела погибли 8 мирных жителей, сообщают местные власти.

Houthi missile attack kills 8 civilians in Yemen’s Marib https://t.co/Ei2y4hDdpH pic.twitter.com/RATDTWee4X — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 10, 2021

С февраля хуситы ведут ожесточенные бои с правительственными войсками Йемена, чтобы взять под контроль Мариб — самый важный оплот правительства. Этот район также богат нефтью и газом.

В середине того же месяца Минфин США сообщил, что исключил это движение из перечня террористических организаций. При этом 20 мая американская сторона ввела санкции в отношении двух военных чиновников «Ансар Аллах», руководящих операциями по захвату йеменской провинции Мариб.