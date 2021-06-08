Изрезавший бывшую девушку житель Владимира предстанет перед судом

Владимир, 8 июня. Расследование уголовного дела в отношении 23-летнего юноши, пытавшегося убить бывшую возлюбленную на почве ревности, завершено.

По версии следствия, после расставания с 18-летней жительницей Владимира обвиняемый не мог смириться с тем, что она будет общаться с другими парнями. В сентябре 2020 года он подкараулил ее с ножом и ударил не менее 30 раз.

Девушка оказала сопротивление, на помощь подоспели соседи. Пострадавшую экстренно госпитализировали, врачам удалось спасти ее жизнь. По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, подозреваемый находится в СИЗО. Материалы дела переданы в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Москвич приревновал знакомого к жене и до смерти забил его ножом. В отношении его возбудили уголовное дело об убийстве, расследование продолжается, сообщало РИАМО.