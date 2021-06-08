Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям

Один из крупнейших благотворительных фондов в России, БФ «Алеша» зарегистрирован в Санкт-Петербурге, но действует по всей России. Ежедневно фонд обрабатывает сотни заявок с просьбами оказать помощь. На брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев рассказал о случаях, когда фонд отказывает в помощи.

БФ «Алеша» носит статус благотворительного фонда помощи нуждающимся. По словам, руководителя организации, главное в их работе — определить степень нуждаемости и свои силы. Для этого проводится тщательный анализ каждой заявки.

«Для нас неприемлемо, если мы пообещаем ребенку или семье помочь, но свое обещание выполнить не сможем. У нас есть экспертный совет, куда вошли авторитетные врачи, к которым мы обращаемся за консультацией. Мы узнаем диагноз, варианты лечения, его эффективность и уместность, стоимость, места, где лечение могут провести. Нам нужно пройти определенный этап работы с каждой заявкой, тогда только принимается решение», — говорит гость пресс-центра.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

К сожалению, не все заявки получают одобрение экспертного совета. Это связано с определенными диагнозами, с которыми БФ «Алеша» не работает, к примеру, онкология.

«Онкологию у нас в России довольно успешно лечат. Кроме того, в России существует много фондов, которые успешно собирают средства на лечение этого диагноза. Мы стараемся браться за тяжелые, сложные случаи», — объясняет Зиновьев.

Пожалуй, определенные диагнозы — это единственный случай, когда благотворительный фонд «Алеша» не оказывает помощь. В остальном же для представителей фонда не имеет значения ни статус, ни пол ребенка, даже территория проживания.

«У нас была история с Крымом, к нам поступили заявки из крымского детского дома, из донбасского, мы отправляли автобусы с гуманитарной помощью. Нам не важна территория, хоть с Зимбабве, хоть с Нигерии. Если есть те, кому нужна наша помощь, мы обязаны помочь и все. Нет границ для благотворительности», — отмечает президент БФ «Алеша».

В заключении Алексей Зиновьев посоветовал тем, кто столкнулся с тяжелой жизненной ситуацией и тем, кому нужна помощь, не терять веры, стучаться во все двери, обращаться во все фонды. Выбирать сильных, лучших, больших, известных, в надежде, что они быстрее соберут деньги, если остро стоит вопрос времени и необходима большая сумма. Нужно бить во все колокола.

Ранее Алексей Зиновьев рассказал, как относится к благотворителям из числа людей с сомнительной репутацией и как фонды распоряжаются деньгами, полученными от «сомнительных» лиц.