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08 июня 21:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
21:19
Политика
«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
21:16
Латинская Америка
Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
21:13
ЦАР
Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
21:12
Шоу-бизнес
Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
21:10
Общество
Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
21:05
ЦАР
Центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ
21:03
Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше
21:02
Происшествия
Петербурженка погибла при попытке спуститься с девятого этажа по простыням
21:00
Общество
Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»
20:58
Особое мнение
Вампиры нашей полосы: Роман Носиков о крови и деньгах в Новосибирске
20:57
Политика
Премьер Франции увидел удар по демократии в пощечине Макрону
20:57
Политика
Экс-канцлер Австрии призвал к пересмотру взаимоотношений с Россией
20:54
Политика
Володин осудил власти Украины за исключение русских из числа коренных народов
20:51
Политика
Глава Венецианской комиссии раскритиковал ряд принятых Украиной законов
20:51
Экономика
Модельная линейка Ford пополнилась гибридным пикапом Maverick
20:49
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
20:48
Происшествия
Петербургский таксист вытолкал пассажирку из-за замечаний
20:48
Экономика
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20:46
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Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям

Общество
Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
pixabay.com  / 

Один из крупнейших благотворительных фондов в России, БФ «Алеша» зарегистрирован в Санкт-Петербурге, но действует по всей России. Ежедневно фонд обрабатывает сотни заявок с просьбами оказать помощь. На брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев рассказал о случаях, когда фонд отказывает в помощи.

БФ «Алеша» носит статус благотворительного фонда помощи нуждающимся. По словам, руководителя организации, главное в их работе — определить степень нуждаемости и свои силы. Для этого проводится тщательный анализ каждой заявки.       

«Для нас неприемлемо, если мы пообещаем ребенку или семье помочь, но свое обещание выполнить не сможем. У нас есть экспертный совет, куда вошли авторитетные врачи, к которым мы обращаемся за консультацией. Мы узнаем диагноз, варианты лечения, его эффективность и уместность, стоимость, места, где лечение могут провести. Нам нужно пройти определенный этап работы с каждой заявкой, тогда только принимается решение», — говорит гость пресс-центра.

Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

К сожалению, не все заявки получают одобрение экспертного совета. Это связано с определенными диагнозами, с которыми БФ «Алеша» не работает, к примеру, онкология.

«Онкологию у нас в России довольно успешно лечат. Кроме того, в России существует много фондов, которые успешно собирают средства на лечение этого диагноза. Мы стараемся браться за тяжелые, сложные случаи», — объясняет Зиновьев.

Пожалуй, определенные диагнозы — это единственный случай, когда благотворительный фонд «Алеша» не оказывает помощь. В остальном же для представителей фонда не имеет значения ни статус, ни пол ребенка, даже территория проживания.   

«У нас была история с Крымом, к нам поступили заявки из крымского детского дома, из донбасского, мы отправляли автобусы с гуманитарной помощью. Нам не важна территория, хоть с Зимбабве, хоть с Нигерии. Если есть те, кому нужна наша помощь, мы обязаны помочь и все. Нет границ для благотворительности», — отмечает президент БФ «Алеша».

В заключении Алексей Зиновьев посоветовал тем, кто столкнулся с тяжелой жизненной ситуацией и тем, кому нужна помощь, не терять веры, стучаться во все двери, обращаться во все фонды. Выбирать сильных, лучших, больших, известных, в надежде, что они быстрее соберут деньги, если остро стоит вопрос времени и необходима большая сумма. Нужно бить во все колокола.

Ранее Алексей Зиновьев рассказал, как относится к благотворителям из числа людей с сомнительной репутацией и как фонды распоряжаются деньгами, полученными от «сомнительных» лиц. 

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Все новости / Общество / Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
зиновьев благотворительность благотворительный фонд пресс-центр патриот бф алеша
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