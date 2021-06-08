Жительница ЮАР родила сразу десять детей и установила мировой рекорд

Претория, 8 июня. Женщина из провинции Гаутенг в Южно-Африканской Республике родила десять детей за один раз. Роженица побила мировой рекорд.

Госиаме Тамара Ситоле в 37 лет родила трех девочек и семь мальчиков. Женщина попала в больницу на восьмом месяце беременности. До девятого месяца она не доносила, передает местный портал IOL. Врачи провели кесарево сечение. Новость о рождении десяти детей СМИ узнали от их безработного отца малышей Тебохо Цотеци.

Медики прогнозировали, что у жительницы ЮАР будет только восемь детей, однако она родила десять и установила новый мировой рекорд. Предыдущий рекорд держался в течение месяца и был установлен женщиной из Мали. Она родила сразу девять детей.

До этого рестораторы столицы Дагестана приготовили торт из суши-роллов, который попал в Книгу рекордов России. Вес продукта достигал 500 килограммов.