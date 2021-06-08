«Белый» хакер заверил в безопасности систем России после сбоя в работе мировых сайтов

О безопасности российских систем после глобального сбоя в работе мировых сайтов беспокоиться не стоит, так как серверы всех госучреждений находятся на территории нашей страны. Об этом ФАН заявил программист и хакер Сергей Вакулин.

Собеседник агентства пояснил, что проблема современных систем заключается в том, что многие компании не имеют возможности создать свой офис, чтобы размещать там свои серверы. В результате они заказывают у других хостинг-провайдеров серверы, где размещают свой продукт. Вся ответственность в таком случае ложится на хостинг-провайдера, но при этом значительно возрастает риск сбоев.

Вакулин проиллюстрировал свой тезис примером хостинга Amazon Web Services.

«Множество сайтов находится на хостинге Amazon Web Services, в том числе малого и среднего бизнеса, — отметил хакер. — Так как там произошел большой и масштабный сбой, то и следом за ним «легли» все сайты, которые вообще размещались на этой платформе».

Специалист полагает, что, несмотря на недавние атаки на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline и мясной концерн JBS, в России не стоит слишком беспокоиться о промышленной безопасности.

«Что касается государственных учреждений, их серверы находятся в России, — уточнил специалист. — Данные хранятся в нашей стране. С точки зрения безопасности сделано все, чтобы третьи лица не смогли получить доступ к этим данным».

Программист также обратил внимание на то, что Госдума собралась обязать иностранные IT-компании с аудиторией свыше 500 тыс. человек в день открывать филиалы в России.

«Этот закон могут еще доработать вплоть до того, что все данные будут храниться на российских серверах», — выразил мнение Вакулин.

В заключение программист поделился своим видением будущего в IT-сфере. Он полагает, что серверы будут контролировать нейросети.

«Я тщательно наблюдаю за тем, насколько совершенствуются наши технологи и познание искусственного интеллекта, нейросетей, — подчеркнул собеседник ФАН. — Скорее всего, за всем в дальнейшем будут просто наблюдать нейросети: они будут заниматься отслеживанием сайта. Лет через 20 программисты и криптографы будут просто наблюдать за работой искусственного интеллекта, как-то его дорабатывать, а он уже будет делать работу за них».

Ранее пользователи Сети сообщали о глобальном сбое в работе сайтов ряда СМИ, компаний и соцсетей по всему миру. Неполадки наблюдались, например, у CNN, Twitter, Guardian, Amazon, Reddit, New York Times. Проблемы произошли из-за сбоя в работе американского поставщика облачных услуг Fastly. В течение часа неполадки были устранены.