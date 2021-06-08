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«Белый» хакер заверил в безопасности систем России после сбоя в работе мировых сайтов
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08 июня 19:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:52
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
19:49
Армия
Пашинян объяснил поражение в Карабахе словами «бог отвернулся от Армении»
19:48
Политика
Мартынов высмеял курьез с паролем от почты конгрессмена США Мо Брукса
19:47
Экономика
Cadillac открыл прием заказов на новый внедорожник в России
19:45
Шоу-бизнес
Комик Иван Абрамов возмутил россиян высказываниями о жене
19:43
Общество
Башкирский мед под угрозой: в республике массово гибнут пчелы
19:43
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Star Парад с Даной Борисовой. Даниил Вершинин и тайны сериала «Пищеблок»
19:42
Ближний Восток
Ливан выделит 197 млн долларов своей энергетической компании, чтобы избежать блэкаута
19:42
Политика
Жители Евросоюза выступили против «защиты» Байдена от России
19:41
Происшествия
СК добился ареста имущества на 13 млрд рублей у коррупционеров в РФ
19:35
Технологии
Победители конкурса «Старт в науку» представят свои работы на форуме «Армия-2021»
19:35
Общество
Немецкие ученые обнаружили в коровьем молоке опасный для человека токсин
19:34
Общество
Китаянка разочаровалась после крупного выигрыша в лотерею
19:32
Общество
Латвийский политик: Британские солдаты из контингента НАТО считают нас унтерменшами
19:32
Происшествия
Бывших сотрудников РЭО ГИБДД в Алтайском крае задержали за взятки
19:29
Общество
Россиянам назвали возможные сроки возобновления полетов на египетские курорты
19:23
Политика
МИД России считает, что перенос минской площадки не изменит действия Киева
19:21
Экономика
Минэнерго США улучшило прогноз по стоимости нефти Brent на 2021 год
19:18
Общество
Как «Дю Солей» не попал на Олимпиаду в Сочи: Эдгард Запашный о цирке и спорте
19:18
Общество
«Белый» хакер заверил в безопасности систем России после сбоя в работе мировых сайтов
Все новости

«Белый» хакер заверил в безопасности систем России после сбоя в работе мировых сайтов

Общество
«Белый» хакер заверил в безопасности систем России после сбоя в работе мировых сайтов
ФБА «Экономика сегодня»  / 

О безопасности российских систем после глобального сбоя в работе мировых сайтов беспокоиться не стоит, так как серверы всех госучреждений находятся на территории нашей страны. Об этом ФАН заявил программист и хакер Сергей Вакулин.

Собеседник агентства пояснил, что проблема современных систем заключается в том, что многие компании не имеют возможности создать свой офис, чтобы размещать там свои серверы. В результате они заказывают у других хостинг-провайдеров серверы, где размещают свой продукт. Вся ответственность в таком случае ложится на хостинг-провайдера, но при этом значительно возрастает риск сбоев.

Вакулин проиллюстрировал свой тезис примером хостинга Amazon Web Services.

«Множество сайтов находится на хостинге Amazon Web Services, в том числе малого и среднего бизнеса, — отметил хакер. — Так как там произошел большой и масштабный сбой, то и следом за ним «легли» все сайты, которые вообще размещались на этой платформе».

Специалист полагает, что, несмотря на недавние атаки на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline и мясной концерн JBS, в России не стоит слишком беспокоиться о промышленной безопасности.

«Что касается государственных учреждений, их серверы находятся в России, — уточнил специалист. — Данные хранятся в нашей стране. С точки зрения безопасности сделано все, чтобы третьи лица не смогли получить доступ к этим данным».

Программист также обратил внимание на то, что Госдума собралась обязать иностранные IT-компании с аудиторией свыше 500 тыс. человек в день открывать филиалы в России.

«Этот закон могут еще доработать вплоть до того, что все данные будут храниться на российских серверах», — выразил мнение Вакулин.

В заключение программист поделился своим видением будущего в IT-сфере. Он полагает, что серверы будут контролировать нейросети.

«Я тщательно наблюдаю за тем, насколько совершенствуются наши технологи и познание искусственного интеллекта, нейросетей, — подчеркнул собеседник ФАН. — Скорее всего, за всем в дальнейшем будут просто наблюдать нейросети: они будут заниматься отслеживанием сайта. Лет через 20 программисты и криптографы будут просто наблюдать за работой искусственного интеллекта, как-то его дорабатывать, а он уже будет делать работу за них».

Ранее пользователи Сети сообщали о глобальном сбое в работе сайтов ряда СМИ, компаний и соцсетей по всему миру. Неполадки наблюдались, например, у CNN, Twitter, Guardian, Amazon, Reddit, New York Times. Проблемы произошли из-за сбоя в работе американского поставщика облачных услуг Fastly. В течение часа неполадки были устранены.

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Все новости / Общество / «Белый» хакер заверил в безопасности систем России после сбоя в работе мировых сайтов
интернет сбой сервер сергей вакулин
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