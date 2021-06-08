Полицейские из Ярославля спасли женщину, которую укусила змея

Ярославль, 8 июня. Сотрудники ДПС в Ярославле помогли спасти женщину, которую укусила гадюка. Полицейские оперативно доставили пострадавшую в больницу.

Молодая девушка обратилась к сотрудникам ДПС за помощью, объяснив, что ее родственницу укусила гадюка. Полицейские Анатолий Кузнецов и Максим Пошивалов включили спецсигналы и сопроводили пострадавшую до ближайшей больницы, рассказали в управлении ГИБДД УМВД по Ярославской области.

Врачи сообщили, что оперативная реакция полицейских спасла укушенной жизнь. Ее привезли в тяжелом состоянии. Потерпевшая попала в реанимацию, однако врачам удалось ее спасти. В настоящее время женщине ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что судебный пристав в Башкирии спас жизнь посетительнице с эпилепсией. Молодая девушка начала задыхаться из-за припадка по время разговора с сотрудником органов.