Блинкен: США добиваются от ФРГ «автоматических» мер против последствий работы «СП-2»

Вашингтон, 8 июня. Соединенные Штаты добиваются от Германии «автоматических» мер в отношении последствий работы газопровода «Северный поток — 2», заявил Энтони Блинкен.

По словам американского госсекретаря, Берлин сел за стол переговоров, а Вашингтон тесно работает с ФРГ и намерен настаивать, чтобы США увидели предпринятые немецкой стороной реальные шаги.

Ранее в минэнерго региона Макленбург — Передняя Померания сообщили, что дату подачи газа по «Северному потоку — 2» трудно назвать. Уточняется, что необходимы тесты и подготовка газопровода.