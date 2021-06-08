Центробанк РФ отметил геймификацию биржевого рынка

Москва, 8 июня. Начинающие частные инвесторы часто приходят на фондовый рынок за игрой. Они не склонны жалеть о потерянных в результате этой игры денежных средствах.

Такое заявление сделал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в ходе онлайн-пресс-конференции НАУФОР «Цена репутации — превентивный контроль за действиями клиентов».

По его словам, это в какой-то степени новое развлечение, некая геймификация процесса. Такие люди не всегда жалеют о потерянных деньгах, поскольку для них это просто игра. Но геймификация — это не то, за чем гражданам нужно приходить на рынок акций, заявил Лях.

За последний год на фоне пандемии количество частных инвесторов на биржевых рынках существенно выросло. Так, на Московской бирже число физлиц в апреле достигло 1,9 млн человек.. Для сравнения: в апреле 2020 года оно составляло всего 596,6 тысячи инвесторов.